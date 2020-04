Se billedserie Selvom coronakrisen indtil videre har kostet Danhostel Hillerød to milllioner kroner, er Karin Aunstrup optimistisk på grund af de mange bookinger til sommerferien. Foto: Jan Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Lys i corona-mørket for Danhostel: Børnefamilier vil på vandrehjemsferier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lys i corona-mørket for Danhostel: Børnefamilier vil på vandrehjemsferier

I en tid med aflysninger og et stort omsætningstab, får Danhostel Hillerød lige nu 80 procent flere bookinger af vandrehjemmet i sommerferien

Hillerød Posten - 24. april 2020 kl. 08:04 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det er helt vildt. Jeg er virkelig overrasket over, at der allerede nu er så mange bookinger til sommerferien. Jeg krydser fingre for, at det holder," siger Karin Aunstrup.

Hun er direktør for Danhostel Hillerød, der er både vandrehjem, kursuscenter, lejr-skole og ramme for konfirmationer, bryllupper og andre private fester.

"Det er fantastisk, at danskerne bakker op".

Der er nemlig 80 procent flere bookinger af vandrehjemmets værelser i juli, end der plejer at være på det her tidspunkt.

"Det er danske børnefamilier, der har booket, og som skal ud og cykle," fortæller Karin Aunstrup.

To millioners tab Og bookingerne er uden tvivl et lys i en ellers mørk corona-tid.

For som så mange andre i branchen er Danhostel hårdt ramt af corona-krisen.

"Lige nu har vi mistet omsætning for cirka to millioner, og det når vi på ingen måde at indhente," fortæller Karin Aunstrup.

Siden corona-krisen tog sin begyndelse, er hun hver morgen mødt på arbejde til den ene aflysning efter den anden i indbakken.

De udenlandske gæster har aflyst deres reservationer på vandrehjemmet i sommerferien - normalt er der også gæster fra Sydeuropa - et område der er hårdt ramt af corona-virussen.

Forårets fester, kurser, konferencer og lejrskoler er enten aflyst eller rykket til august og frem. I påsken, hvor der normalt er masser af gæster, stod vandrehjemmet helt tomt.

Hverdagsgæster Karin Aunstrup har sendt sine seks medarbejdere hjem, og hun er derfor eneste personale på Danhostel Hillerød.

"Jeg kører hele ræset alene," som hun siger.

Hun slår græs, pudser vinduer og meget andet, og så er der heldigvis stadig behov for at gøre grundigt rent på vandrehjemmets værelser. I weekenderne er der ikke et øje, men i hverdagene er der stadig gæster.

"At der er gang i byggeriet i Hillerød, er vores redningsplanke," siger hun.

I hverdagene bliver værelserne nemlig lejet ud til håndværkere, der arbejder i Hillerød, og det er de fortsat med under corona-krisen.

"Det kræver rigtig meget rengøring hver dag. Når de tager af sted om morgenen, går jeg over og gør det hele rent og spritter af og gør klar til, at de kommer tilbage om aftenen. Når de tager af sted op til weekenden, bliver der gjort grundigt rent igen, og der går 48 timer, inden det samme værelse bliver lejet ud igen," fortæller Karin Aunstrup.

Fortrøstningsfuld Lige nu tør Karin Aunstrup ikke spå om, hvordan det ser ud ved årets udgang for Danhostel Hillerød, da der kan komme en anden bølge af corona-virussen. Men der er ingen tvivl om, at hun er blevet mere optimistisk end i begyndelsen af corona-krisen.

"I begyndelsen blev jeg stresset og tænkte 'det her overlever vi aldrig'. Men nu tager jeg en dag ad gangen og tager mig af de gæster, der er her. Der er ikke andet at gøre end at holde hovedet oprejst, og jeg er meget fortrøstningsfuld," siger hun.

"Jeg vil slås og kæmpe for den her fantastiske perle, som har ligget her siden 1948".

En del af medarbejdernes løn og de faste udgifter vil blive dækket af hjælpepakkerne.

"Forhåbentlig kan det redde os. Mange har også været søde og rare og givet os lov til at dele vores fakturaer op," siger hun.

Nogle af de faste gæster, der har aflyst årets tur til Danhostel Hillerød, ville desuden ikke have pengene refunderet, men i stedet rykke deres booking til næste år.

"Man bliver jo glad langt ind i sjælen over det," siger Karin Aunstrup.