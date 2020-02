Hillerød Håndboldklub starter et 'Lykkeliga'-hold op for børn og unge med udviklingshandicap og deres familier. Arkivfoto Foto: viperagp - stock.adobe.com

Lykkeliga: Håndbold for børn med udviklingshandicap

Hillerød Håndboldklub har åbent hus på nyt håndboldtilbud, som træner og specialpædagog har taget initiativ til

Hillerød Posten - 13. februar 2020

Hillerød Håndboldklub tilbyder nu også et Lykkeliga-hold for alle børn og unge mellem 5 og 16 år med udviklingshandicap og deres familier.

De holder åbent hus på Lykkeliga-opstart onsdag 26. februar og onsdag 4. marts klokken 17.15-18.15 i Faxe Kondi Hallen i Royal Stage på Milnersvej 39 i Hillerød.

Det er en af klubbens mangeårige ungdomstrænere Malene Carlsen, som står bag ideen om at tilbyde Lykkeliga hold i Hillerød Håndbold, fortæller hun i en pressemeddelelse:

"Jeg har gået med drømmen om at starte et Lykkeliga-hold længe. Jeg vil gerne bidrage med at skabe et fællesskab for børn og unge, der i hverdagen oplever nogle begrænsninger. De skal føle, at de bliver en del af noget større, og jeg vil rigtige gerne give dem noget at se frem til og give dem et fællesskab, hvor alle er lige".

Specialpædagog Til dagligt læser Malene Carlsen til specialpædagog og er samtidig træner for klubbens U9- og U11-piger. Hun fik for alvor ideen i forbindelse med sin anden praktik i starten af 2019, hvor hun lavede sit eget håndboldprojekt i den institution, hun var i.

"Jeg oplevede, hvor givende det var for de unge at være en del af et fællesskab gennem håndbolden og den måde, de hjalp hinanden på uanset psykiske og fysiske færdigheder. Derfor glæder jeg mig til at starte projektet op og se en masse glade børn og unge i hallen," udtaler hun og håber, at så mange som muligt vil hjælpe med at sprede budskabet i hele Nordsjælland, så alle får mulighed for at være en del af det nye Lykkeliga-hold.

Meget tid på forberedelser

Projektet har været undervejs et stykke tid, og Malene Carlsen har brugt meget tid på forberedelserne, fortæller klubbens formand Maria Højer Nannberg i pressemeddelelsen:

"Vi er stolte af at kunne tilbyde Lykkeliga i Hillerød Håndbold. Malene er en garvet børnetræner, og hun brænder virkelig for projektet. Klubben vil gerne bakke op om dette nye tiltag, som i høj grad lever op til klubbens motto om at fællesskab er vores styrke".

