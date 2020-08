Louise udgiver lidenskabelig digtsamling

Bogen er et sammensurium af fortællinger og digte skrevet med udgangspunkt i forfatterens eget liv og handler blandt andet om at sadle om midt i livet, at vælge børn og ægteskabet fra, om de kvindelige familiebånd og om at sige farvel til én bestemt måde at leve livet på.