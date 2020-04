Se billedserie Butikschef Tina Olsen har genåbnet Kirppu i Hillerød, hvor de har holdt coronalukket i en måned - med ekstra sprit til kundernes og medarbejdernes hænder. Pressefoto

Loppesupermarkeder genåbner: Glade for at være tilbage efter en måneds stilstand

Loppesupermarkedkæden Kirppu, som har hovedsæde i Hillerød, genåbner nu sine butikker efter en måneds coronanedlukning. Direktør frygter ikke for fyringer

Der kommer stille og roligt mere gang i butikslivet, som har været mere eller mindre lukket ned i den første coronatid. En af de butikskæder, som i denne uge har slået dørene op igen efter en måneds coronanedlukning, er loppesupermarkedskæden Kirppu, som har hovedsæde i Hillerød. De genåbnede tirsdag efter påske 13 af deres 15 loppesupermarkeder i landet - de sidste to ligger i storcentre og kan derfor ikke åbne endnu.

Kirppu kunne godt have valgt at holde deres butikker åbne, men valgte ifølge direktør Morten Bøjland at sætte sikkerheden øverst og lukke alle deres butikker i hele landet efter statsministerens udmelding 17. marts.

"Det vigtigste for os er kundernes og medarbejdernes sikkerhed. Derfor besluttede vi hurtigt at lukke alle butikker efter statsministerens udmelding om en nedlukning af landet," siger han til Hillerød Posten.

Hårdt for økonomien En måned nedlukning har - som i alle andre dele af detailhandlen - været hård mod økonomien, siger Morten Bøjland:

"Det er klart, at når man omsætter for over 150 millioner om året, så koster det både omsætning og indtjening, når man river en måned ud af kalenderen. Men vi har en sund og robust forretning, der ikke vælter. Så på den lange bane forventer vi ikke, at det kommer til at få konsekvenser. Tværtimod er vi sikre på, at forbrugerne nu er endnu mere bevidste om at købe fornuftigt ind og at benytte sig af mulighederne for at tjene lidt på de effekter, man har i hjemmet, og som man ikke bruger mere. Kunderne har taget så godt imod Kirppu-konceptet, at vi nok skal indhente de forventninger, der er til os rundt omkring i landet, selvom Corona-krisen forsinker ekspansionen nogle måneder".

Morten Bøjland forventer heller ikke at skulle ud i afskedigelser på grund af coronakrisen:

"Tværtimod forventer vi at skulle bruge flere medarbejdere, når tiden er inde til at åbne de næste butikker. Men vi skynder os langsomt. Sikkerheden er fortsat vigtigst. Foreløbig er både medarbejderne og jeg bare glade for, at vi efter en måneds stilstand kan komme tilbage i butikkerne og betjene vores kunder og standlejere," siger Morten Bøjland, der af konkurrencemæsige årsager ikke ønsker at oplyse konkret, hvor meget nedlukningen præcis kommer til at koste kæden.

Kæden er også omfattet af regeringens hjælpepakker - og kunderne har været trofaste gennem nedlukiningsperioden, siger han:

"Antallet af positive mails har betydet meget for vores medarbejdere, der har været hjemsendt som følge af regeringens og myndighedernes retningslinjer".

Håndsprit og plexiglas Det gælder blandt andet i Hillerød, hvor butikschef Tina Olsen har genåbnet butikken på Frejasvej 32 med de normale åbningstider.

"Vi ved fra hilsner på Facebook og mails, at rigtig mange af vores faste kunder virkelig har savnet os den sidste måned. Og vi har savnet dem," siger hun.

Butikken er dog ikke helt, som den plejer her i denne coronasmittetid.

"Ved indgangen er der opsat håndsprit, der skal benyttes, inden man træder ind i butikken. Der er monteret plexi-glas ved kasseområdet for at beskytte både medarbejdere og kunder. Herudover har vi indført ensretning i hele butikken og har lukket vores sædvanlige lounge, hvor man normalt kan sidde og nyde en kop kaffe," fortæller Tina Olsen.

Derudover afspritter Kirppus medarbejdere løbende kurve, kundevogne og håndtag grundigt, og i hver af butikkerne er der fastsat et maksimalt antal kunder i butikken, ligesom der er monteret afstandsmærker på gulvet.

Venter med åbning Kirppu har butikker i blandt andet Slagelse, Næstved, Frederikssund, Roskilde, Sønderborg og Holbæk. Kæden forventer at åbne mellem 10 og 20 butikker mere i Danmark. Den næste skulle være åbnet i Aalborg den 23. april, men den åbning er på grund af Corona-situationen udskudt indtil videre.

"På den korte bane løser vi situationen ved blandt andet at forhandle husleje med nogle af vores udlejere samt at udskyde nogle af de butiksåbninger, der var planlagt her i foråret og hen over sommeren. Ugen før regeringens nedlukning åbnede vi forretning nummer 15 i Holbæk, og sidst i april skulle vi åbne butik nummer 16 i Aalborg. De planlagte åbninger skubber vi lidt, men vi har stadig en ambition om at åbne 10-20 store butikker mere i Danmark, så vi i alt kommer op på 25-30 butikker," siger Morten Bøjland.

Kirppu-kæden

Kirppu betyder loppe på finsk og blev efter inspiration fra Finland etableret i Danmark i 2014, hvor det første "loppesupermarked" åbnede i Hillerød. I dag har kæden genbrugsbutikker i Hillerød, Frederikssund, Herlev, Herning, Holstebro, Kalundborg, Kolding, Næstved, Ringsted, Slagelse, Roskilde, Dalum ved Odense, Nykøbing Falster, Sønderborg og Holbæk.

I butikkerne er der personale, som sælger genbrugsvarerne. Det har godt 35.000 standlejere benyttet sig af siden åbningen af den første butik for godt fem år siden.

Kirppu beskæftiger 175 medarbejdere og omsætter over tre millioner loppefund hvert år. Kirppu omsætter for over 150 millioner kroner om året i Danmark.