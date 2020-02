DSB vil have flere aktiviteter på blandt andet Hillerød Station og efterspørger gode projekter og ideer hos borgerne. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Loppemarked, koncert eller foodtruck: DSB vil have flere aktiviteter på Hillerød Station

DSB håber, at lokale kræfter vil byde ind med ideer til at få mere liv på stationen

Hillerød Posten - 08. februar 2020

En cykelmekaniker, der kan skifte din håndbremse. En skrædder, der kan sy ny lynlås i din yndlingsjakke. Et specialiseret loppemarked kun med legetøj. En guitarkoncert. Eller måske en foodtruck med thaimad?

DSB er på jagt efter gode projekter, der kan søsættes på stationerne - blandt andet i Hillerød.

"Vi vil gerne i kontakt med lokale ildsjæle, der ønsker at lave et event eller måske drive en mindre virksomhed fra vores stationer. For eksempel kunne det være fantastisk, hvis en lokal skrædder rykkede sin virksomhed ned på stationen hver onsdag, og så kunne vores kunder få syet bukserne ind, mens de er på arbejde. En koncert med det lokale kor eller en dygtig saxofonist vil også være skønt," udtaler Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB, i en pressemeddelelse.

"For eksempel vil den nyistandsatte forhal på Hillerød station kunne fint danne ramme om en skrædderservice, en koncert eller en omgang fyraftensyoga, og der er også masser muligheder på stationens udeområder", fortæller Aske Wieth Knudsen.

Drevet af lokale Det er lokale kræfter, der skal drive aktiviteterne, mener DSB:

"Vi vil gerne give vores kunder en ekstra grund til at komme på stationen og give dem noget ekstra med videre. Vi har ikke en stor forkromet plan. Vi vil hellere prøve os frem og se, hvad der virker. Det er ikke sikkert, at den samme event eller initiativ virker alle steder. Og derfor er det vigtigt, at vi får lokale kræfter i spil. For de kender deres by og ved, hvad der kan fungere præcis der, hvor de bor", siger Aske Wieth-Knudsen.

Krav til projekterne Projekterne skal være noget, der enten giver en god oplevelse eller gør hverdagen lettere for de togrejsende. De skal kunne realiseres uden "det helt store set-up", med begrænset involvering af DSB og uden at genere de rejsende. Desuden skal projekterne kunne gennemføres uden at udgøre en sikkerhedsmæssig risiko.

"Vi ser gerne, at aktiviteterne kan bidrage til en nemmere hverdag for vores kunder. Hvis vi kan hjælpe med at gøre hverdagen nemmere, vil det også være lettere at tænke kollektiv trafik ind i sin hverdag. Og hvis projekterne oven i købet understøtter bæredygtighed i en eller anden form, så er det et ekstra plus. Vi har nogle begrænsninger, men skriv til os, og så tager vi en dialog om, hvordan ideerne kan realiseres", fortæller Aske Wieth-Knudsen.

Som udgangspunkt skal projekterne kunne holdes på de offentligt tilgængelige områder på stationerne, men i nogle tilfælde vil der være mulighed for at låne tomme udlejningslokaler til en pop-up event.

Til at starte med vil DSB fortrinsvist fokusere på de mellemstore stationer, for eksempel Hillerød, Roskilde, Kolding, Esbjerg, Aalborg og stationer i den størrelse.

"Vi starter med de mellemstore stationer, fordi vi kan nå flest mulige mennesker og dermed få noget erfaring. Men vi vil også prøve at gøre noget på de mindre stationer, så der kommer til at ske noget der også. Det vigtigste for os er, at projekterne er gode, siger Aske Wieth-Knudsen.

Alle, der har en idé eller et projekt, som de ønsker at gennemføre på en station, skal sende en e-mail til oplevelsesstationen@dsb.dk.

