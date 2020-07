Ålholms Venner skyder deres loppemarkeder på Bjerggården i gang igen efter flere måneders coronanedlukning. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Loppemarked genstarter efter lang coronapause

Ålholms Venner er på søndag klar til at åbne deres velgørende loppemarkeder igen - og der er et hav af spændende ting at købe, lyder det fra foreningen

10. juli 2020
Af Mette Dolmer Thygesen

En lang coronapause er nu slut for Ålholm Venners loppemarkeder på Bjerggården.

Loppemarkederne måtte lukke ned i marts på grund af coronavirussets indtog i Danmark - men er nu klar til at genåbne. Første loppemarked bliver søndag 12. juli klokken 10-13 på Bjerggården, som har adressen Tjærebyvej 24, Tjæreby, 3400 Hillerød.

De frivillige i foreningen glæder sig til igen at kunne byde velkommen til loppemarkedet:

"Vi har et hav af spændende ting at vise frem. Pølsevognen er også kørt i stilling, så der er ingen, der går tørstige eller sultne derfra. Vi har også nogle fantastiske parkeringsmuligheder, og det koster ikke en krone," siger Steen Crone, som er kasserer i Ålholms Venner til Hillerød Posten.

"Fuldstændig strømlinet" Loppemarkedet er i tip top stand efter coronapausen, fortæller han:

"Vi har et team på fem-otte kvinder, som har gået og sat på plads og ordnet i rummene. De har været i gang, for de har ikke kunnet undvære at komme der en gang om ugen. Så får de også en kop kaffe og en god snak. De gør en enorm indsats, og de har holdt sig i gang, som coronaen nu har tilladt det. Så det hele er fuldstændig strømlinet og klar til gæsterne på søndag," siger han.

Kommunen, som ejer bygningen, har givet grønt lys til loppemarkedet under forudsætning af, at regeringens udmelding om, at man må samles op til 100 personer, holder stik på datoen.

Tabt en del penge Ålholms Venner støtter idrætsforeningerne med deres overskud, som kan ligge på omkring 15.000 kroner per loppemarked. Så de har tabt en del penge - måske 60.000 kroner - på, at loppemarkederne har været på coronapause.

"Det har givet os et ordentligt hul i jorden med hensyn til økonomien, og det er jo idrætsforeningerne, der lider under det i sidste ende. Men der er også en del af de stævner, som vi plejer at støtte transporten til, som er blevet aflyst. For eksempel plejer vi at sende 150 unge til fodboldstævne i Kerteminde, hvilket koster os 50.000-55.000 kroner. Den udgift har vi så heller ikke haft - og det samme gælder håndboldens påskecup, som også blev aflyst," siger Steen Crone.

Henter loppeeffekter Men nu er Ålholms Venner altså i fuld sving igen med at tjene penge til idrætten i Ålholm Idrætsforening, og de samler nu igen loppeeffekter ind om lørdagen.

"Vi åbner forsigtigt for at samle ind igen, og vi kører ud igen efter sommerferien. Vi har en turnusordning, så hver forening stiller med to mand hver lørdag. Det fungerer alletiders," siger Steen Crone.

Hvis man hellere selv vil aflevere sine loppeting, kan man også komme forbi Bjerggården lørdag formiddag, hvor der altid er nogen, der kan tage imod det:

"Hvis man ikke vil vente på, vi kommer ud, så er man velkommen til selv at komme og aflevere tingene," siger Steen Crone.