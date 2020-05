Lokalt rejsebureau har fået udsigt til søen og slottet

Det er Hanne Bech Vagtholm, der har Verdensrejser, der i mange år har holdt til i Helsingørsgade - først i en baggård og efterfølgende i et butikslokale ud til gaden - men nu var det på tide at prøve noget nyt, fortæller hun.

"Jeg har været rigtig glad for Helsingørsgade, men jeg lever primært af faste kunder og anbefalinger, og jeg satser og håber på, at kunderne finder mig på den nye adresse," siger hun.

Hanne Bech Vagtholm købte Verdensrejser i 2013. Dengang fulgte der to medarbejdere med, men i dag driver hun rejsebureauet alene og sammen med tætte samarbejdspartnere. Det betyder, at hendes telefon er tændt døgnet rundt.

"Mine kunder befinder sig ofte i andre tidszoner, og de ringer jo kun, hvis det er noget akut, og jeg synes, der er vigtigt, at de taler med et rigtigt menneske og ikke bare får en telefonsvarer," fortæller hun.

"Jeg går meget op i den personlige service og kontakt, og hvis jeg skal være sikker på, at kunden får det, han eller hun ønsker, så er det vigtigt, at vi mødes og får en snak om, hvad det er, de vil opleve på deres rejse. Det synes jeg ikke, jeg kan klare online. Høj service, tryghed og sikkerhed er grundlæggende i Verdensrejser," siger Hanne Bech Vagtholm.

"Det er fantastisk at møde ind til den udsigt om morgenen, og så synes jeg, at det er super spændende at sidde sammen med mennesker, der laver noget helt andet, end det jeg gør. Der er et godt socialt fællesskab, og alle er meget hjælpsomme," fortæller Hanne Bech Vagtholm, der - på grund af coronakrisen - ikke har specielt travlt i øjeblikket.