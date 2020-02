Lokalt låsefirma giver gode råd om indbrudssikring

"Det er ikke rart at komme hjem og finde ud af, at du har haft besøg af en indbrudstyv. Ikke nok med at du måske har mistet en række værdifulde ting - tanken om, at en fremmed har gennemrodet dine personlige ejendele, kan skabe en stor utryghed, der måske resulterer i, at du ikke længere betragter dit private hjem som et sikkert sted at være," lyder det fra Sabrina B. Meldgaard, der anbefaler, at man skifter sin låse hvert 10. år.

"Ønsker du at minimere risikoen for indbrud, bør du først og fremmest snuppe et kig på dine låse. Et godt råd lyder, at du bør udskifte dine låse hvert 10. år, hvis du vil bevare en høj sikkerhed. Selv ved helt almindeligt brug bliver låsene gennem årene slidte, og det kan gøre det nemmere for tyven at bryde dem op - og så kan det desuden være svært at holde overblik over, hvor mange nøgler der egentlig er i omløb til din lås efter et årti," siger hun.