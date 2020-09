Artiklen: Lokalforening har brug for støtte til demens

Mennesker med demens har været blandt de mest udsatte under coronakrisen - både når det kommer til eftervirkninger og dødelighed. Det oplyser Alzheimerforeningen, som har brug for opbakning, når deres frivillige i Hillerød samler ind til mennesker med demens lørdag 19. september.

Alzheimerforeningen er afhængig af bidrag fra private for at kunne fortsætte sin indsats for mennesker med demens. Man kan støtte med putte penge i bøssen, SMS'e , mobilpaye eller overføre bidrag på andet måde.