Det er de to hillerød-iværksættere Anders Larson og Lars Henrikse, der står bag de digitale godnathistorier med Vilter Ørngot. Privatfoto

Lokale iværksættere tilbyder gratis godnathistorier

To hillerød-iværksætter tilbyder nu digitale godnathistorier til højtlæsning fra distancen

Mange lider afsavn i disse tider. Ikke mindst bedsteforældre, som må undvære at få besøg fra familien.

Men de to hillerød-iværksættere Anders Larson og Lars Henriksen tilbyder nu en enkel men effektiv måde, hvorpå bedsteforældre og børnebørn kan bevare deres tætte kontakt.

På vilter.dk, som de to hillerød-borgere står bag, kan bedsteforældre nemlig få gratis adgang til tre digitale godnathistorier med verdens bedste drømmepilot, Vilter Ørngot. Historierne kan læses højt over telefon eller ipad og er altid tilgængelige - også selvom bedsteforældrene er flyttet i sommerhus uden en eneste børnebog.

Og der er yderligere en stor fordel: Barnebarnet har hovedrollen i alle historier Man skal blot indtaste fornavn og hjemby på vilter.dk, så bliver de personliggjorte historier sendt straks per mail.

"Når barnet selv er med i den historie, de lytter til, er det nemt at fastholde dets opmærksomhed selv på 100 kilometers afstand. Vi håber, at vi med vores personliggjorte godnathistorier kan hjælpe med at fastholde den særlige forbindelse mellem bedsteforældre og børnebørn i en tid uden fysisk kontakt. Og samtidig give forældrene en lille puster," siger medstifter af vilter.dk Lars Henriksen.