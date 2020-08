Fra på lørdag skal man have mundbind på, når man rejser med kollektiv trafik. Foto: Bo Amstrup/Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Lokale butikker: - Der er mundbind nok til alle - hvis vi ikke begynder at hamstre

De lokale supermarkeder sælger masser af mundbind i disse dage, men der kommer løbende nye forsyninger hjem, lover de

Hillerød Posten - 17. august 2020 kl. 17:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra på lørdag skal vi alle sammen have mundbind på, når vi rejser med kollektiv trafik.

Det sætter naturligvis sit præg på salget af mundbind, men der er tilsyneladende masser af mundbind til os alle sammen - hvis vi altså ikke går i panik og begynder at hamstre.

Sådan lyder meldingen fra en række lokale supermarkeder, som Hillerød Posten har talt med.

"Vi har masser af mundbind, og vi får nye forsyninger hjem to gange om ugen, så der er ikke noget, der tyder på, at vi løber tør for dem," fortæller Cengiz Sen, der er souschef i MENY på Fredskovhellet.

"De første dage efter pressemødet med Mette Frederiksen, hvor hun fortalte, at det bliver et krav, at man skal have mundbind på i den kollektive trafik fra på lørdag, var der rigtig mange, der ville have fat i mundbind, men nu har salget stabiliseret sig, og det er ikke noget, vi kommer til at løbe tør for. Vi bliver kontaktet af rigtig mange firma i øjeblikket, der er interesseret i at sælge mundbind til os, så der er masser af dem," tilføjer han.

Flest til ramte områder Også hos SuperBrugsen i Ullerød lover uddeler Thomas Schaldemose, at der vil være mundbind til folket.

"Vi har faktisk ikke solgt dem tidligere, men jeg håber, at den første ladning af mundbind lander hos os her i butikken i morgen (tirsdag den 18. august, red.)," siger Thomas Schaldemose.

"Der har været stor efterspørgsel på mundbind det sidste stykke tid, men ligesom vi have nok toiletpapir til alle, så er jeg også sikker på, at vi vil have mundbind nok til alle. Der bliver sendt en million mundbind ud til Coops forretninger hver eneste dag, og vi vil også løbende få nye forsyninger hjem her i Hillerød," lover Thomas Schaldemose.

Fra SlotsArkaderne fortæller Steen Olsen, der er varehuschef i Bilka, at man skal stå tidligt op, hvis man vil være sikker på at kunne købe en pakke mundbind.

"De går som varmt brød. Vi får nye hjem hver dag, men der er så meget tryk på salget i disse dage, at de som regel bliver udsolgt i løbet af formiddagen. I Salling Group (der blandt andet ejer Bilka, red.) har man valgt den strategi, at butikkerne i de byer, der er hårdest ramt af corona - altså blandt andet i Ringsted og Aarhus - får flere mundbind end butikkerne i resten af landet, og det synes jeg egentlig også er rimeligt. Men vi får som sagt nye forsyninger hjem hver dag, og hvis folk ikke begynder at hamstre, så er der nok til alle," siger Steen Olsen.

Udvis samfundssind Ude på Slotsgade er der også godt gang i salget af mundbind på apoteket.

"Der er stor efterspørgsel på dem, men vi har heldigvis en del på lager, og vores grossist har lovet, at vi nok løbende skal få nye leverancer. Men jeg er selvfølgelig spændt på, hvordan situationen vil udvikle sig de kommende dage op mod weekenden, hvor kravet om, at man skal bære mundbind i den offentlige transport, træder i kraft," siger apoteker Troels Ingemann Fra Frederiksborg Apotek.

Han opfordrer til, at man udviser samfundssind og ikke køber flere mundbind, end man rent faktisk skal bruge.

"Det nytter ikke noget, at der er nogle få kunder, der køber hele lagret af mundbind, og derfor har vi den politik, at folk ikke må hamstre. Man kan godt købe et par pakker af gangen men heller ikke meget mere," siger den lokale apoteker, der samtidig understreger, at man skal være opmærksom på kvaliteten af de mundbind, man køber.

"Der er forskel på kvaliteten, og vi sælger kun den bedste kvalitet," siger Troels Ingemann.

