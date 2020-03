Mats Mejdevis øvelser skal kunne laves uden hjælpemidler, fortæller han. Pressefoto: Daniel Urhøj

Lokale Mats har succes med web-træning under coronakrisen

Mats Mejdevi er en af dem, som oplever fremgang med sin webbaserede træningsplatform

Hillerød Posten - 29. marts 2020 kl. 08:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens andre virksomheder er i krise på grund af coronavirussen, har hillerødvirksomheden sportsbasics.com haft en stor stigning i tilgangen af medlemmer på den web-baserede træningsplatform sportsbasics.com.

Fodbold- og håndboldklubber, ja, idrætsklubber over hele landet har lukket ned og har aflyst alle træninger som følge af de tiltagene mod corona-virusspredning, Men det betyder ikke, at deres spillere ikke skal træne. Klubberne og trænerne opfordrer derfor nu generelt deres spillere til at fortsætte med at træne hjemme hos dem selv for på den måde at forsøge at holde sig skarpe, så de er klar, når turneringerne på et eller andet tidspunkt genoptages.

Mange af trænerne anvender allerede træningsprogrammerne i sportsbasics.com til fysisk træning og opvarmning af deres spillere, og Mats Mejdevi, som har udviklet sportsbasics.com, fortæller i en pressemeddelelse, at han i de sidste uger har oplevet en stor stigning i tilgang af nye medlemmer.

"De sidste tre uger er der kommet nye medlemmer stort set hver eneste dag. En stigning på over 25% på bare tre uger," skriver Ole Falcke fra firmaet til Hillerød Posten.

Sportbasics.com har i forvejen en mere eller mindre fast aktiv base på cirka 4.500- 5.000 brugere, primært i Danmark og Sverige.

Uden hjælpemidler Mats Mejdevi har en baggrund inden for gymnastikken, men kender til mange sportsgrene. Han har blandt andet været fysisk træner for badmintonspillerne Peter Gade, Carsten "Nuller" Mogensen og Viktor Axelsen samt for tennisspillerne Caroline Wozniacki og Frederik Löchte Nielsen. I dag nyder de to Hillerød-golfspillere Nicole Broch Larsen og Joachim Hansen godt af hans træning.

"Hvis du vil blive god i en idrætsgren, så er det ikke nok bare at være stærk, hvis du samtidig mangler koordination, balance eller smidighed," udtaler Mats Mejdevi i en pressemeddelelse, hvori han fortæller, at hans filosofi er, at alle øvelser skal kunne laves uden hjælpemidler, og at de skal kunne laves alle steder.

For Mats Mejdevi er det vigtigt at have et hav af øvelser at kunne variere med, så han har i træningsplatformen www.sportsbasics.com samlet mere end 1100 øvelser på video. Trænerne sparer tid ved at anvende de færdige træningsprogrammer, eller de kan selv sammensætte videoerne til individuelle træningsprogrammer og gemme dem. Via en gratis App kan trænerne sende træningsprogrammer direkte til deres atleters Iphone, Ipad eller computer.

Mats Mejdevi har boet i Hillerød siden 1994. Han står også for den fysiske træning af idrætsklasserne på Frederiksborg Byskole og af eleverne på Hillerød Ordningen / Team Danmark-elever på Frederiksborg Gymnasium.

