Lokal træner udgiver sportsbøger

Mats Mejdevi, der er fysisk træner og bosiddende i Hillerød, har netop udgivet to sportsbøger, som henvender sig til alle idrætsudøvere - børn, unge og voksne

Hillerød Posten - 26. september 2020 Af Trine Lønbro Nielsen

Med 11.000 solgte eksemplarer i Sverige må Mats Mejdevis træningsbøger siges at være en succes. Nu kan også danske atleter og trænere få glæde af bøgerne, der udkom på dansk den 1. september.

"Vi har arbejdet på at udgive bøgerne på dansk i et stykke tid. Når jeg har været rundt og holdt forelæsninger, har mange spurgt, om ikke man kan købe en bog om det, jeg fortæller om, og så har jeg jo måttet svare, at det kan man, men den er på svensk. Derfor er jeg glad for, at de nu også findes på dansk," fortæller Mats Mejdevi, der er fysisk træner og idrætslærer.

Tilgængelighed og styrke Den første af de to bøger er 'Træning med kroppen'. Den udkom i Sverige i 2011 og er siden blevet en kæmpe succes. Her inspirerer Mats Mejdevi trænere, lærere og idrætsudøvere til at bruge kroppen som træningsredskab.

"Den her bog tager udgangspunkt i kroppen, som er så smart, fordi man altid har den med sig. Den kan man træne med derhjemme eksempelvis i tider som nu, hvor mange ikke vil så meget ud blandt andre," siger han med en henvisning til coronasituationen.

Bogen tager udgangspunkt i træning af 10- til 15-årige, hvor det er særligt vigtigt at træne og udvikle de fysiske færdigheder, men bogen kan naturligvis bruges af alle.

I den anden bog - 'Bevægelighed' - der udkom et par år senere i Sverige, gennemgår han en af de vigtigste og mest grundlæggende fysiske færdigheder, nemlig bevægeligheden.

Også her sigter han mod at inspirere trænere, lærere og aktive idrætsudøvere.

Som navnet antyder, fokuserer denne bog på bevægelighedstræning, der fremmer kvalitet og udbytte af træning, mens risikoen for skader mindskes.

"Bevægelighed er vigtig for alle mennesker i alle aldre. Mange oplever, at de får problemer med ryggen eller skuldrene, ofte fordi de sidder meget ned og ikke sidder godt. Ved at træne bevægeligheden en lille smule hver eller hver anden dag, så undgår man de her smerter. Man bliver stærkere," forklarer Mats Mejdevi.

Begge bøger er bygget op med en indledende teoridel, efterfulgt af 50 forskellige øvelser, som den fysiske træner tager læseren sikkert igennem trin for trin - formålet med bøgerne er at give udøverne nogle øvelser, som de selv kan bygge videre på.

"Ofte handler det om at kreativitet, når man træner, og derfor er øvelserne tænkt som inspiration. Man kan selv bygge videre på dem," fortæller han.

Bygger på erfaring Mats Mejdevi er kendt af mange af byens idrætsudøvere. Han underviser nemlig i dag idrætsklasser og eliteidrætsudøvere i Hillerød Kommune. Derudover er han fysisk træner i Team Danmark, hvorigennem han har beskæftiget sig med forskellige landshold og individuelle atleter. Han har medvirket i udarbejdelsen af DHF's håndboldfitness og DBU's fodboldfitness for mænd.

Med udgangspunkt i sin baggrund som idrætslærer og fysisk træner har han udviklet træningskonceptet Sportsbasics, som i dag bruges af et utal af idrætsfolk, lige fra olympiske mestre, verden- og europamestre til talentfulde idrætsbørn i folkeskolen herhjemme og udlandet.

Sportsbasics er et pædagogisk værktøj til at opbygge og udvikle idrætsudøvernes forskellige fysiske færdigheder - uanset sportsgren.

Mats har trænet idrætsudøvere i så forskellige sportsgrene som blandt andet håndbold, fodbold, badminton, taekwondo, golf, svømning, kunstskøjteløb og tennis.

Et familieprojekt At udgive de to bøger på dansk har været et ægte familieprojekt, som har fyldt meget hen over spisebordet.

Efter at Mats Mejdevi udgav de først de to sportsbøger i Sverige og siden havde et ønske om også at udgive dem på dansk, har hans kone, Lone Ibsen, stået for at købe rettighederne til udgivelserne i Danmark, ligesom hun har stået for produktionen af de danske udgaver.

Selv arbejder til daglig i Forlaget Bolden, som hun ejer sammen med sin kompagnon, og derfor havde hun ekspertisen til nemmere at få bøgerne oversat, produceret og udsendt til det danske marked.

Udover sin kone har Mats Mejdevi trukket på parrets yngste søn Kristoffer Mejdevi Ibsen. Sammen med en række andre idrætsfolk optræder han på billeder, der gennemgår de øvelser, som begge bøger er udstyret med.

"Inden udgivelsen har vi tilpasset bøgerne, så de er mere målrettet Danmark. Vi har eksempelvis brugt danske idrætsudøvere, og så har vi redigeret lidt i teksten, så bøgerne er mere up to date," siger Mats Mejdevi om projektet.

Også den grafiske ekspertise er fundet i Hillerød. Det er nemlig den lokale grafiker og kunster Henning Dalhoff, som har stået for den grafiske opsætning af bøger.

Begge bøger kan købes hos Bog&Idé i Slotsarkaderne og hos FysioDanmark i Royal Stage samt på nettet.

