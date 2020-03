Se billedserie Jan Jensen, som var spidskandidat ved kommunalvalget i 2017, har meldt sig ud af Alternativet. Arkivfoto: Hillerød Posten

Lokal spidskandidat melder sig ud af Alternativet

Alternativets spidskandidat i Hillerød ved sidste kommunalvalg, Jan Jensen, har meldt sig ud af partiet

Hillerød Posten - 11. marts 2020 kl. 12:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jan Jensen, som var Alternativets spidskandidat i Hillerød ved kommunalvalget i 2017, har meldt sig ud af partiet.

Det skrev han på Facebook 9. marts:

"Jeg har i mange år fungeret som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Jeg har personligt bevidnet, hvad det kan gøre ved mennesker at leve i frygt for ledere ude af kontrol. Den måde hovedbestyrelsen har håndteret nuværende og tidligere ansattes oplevelser på, er så langt fra min forståelse af værdien empati, at jeg ser mit medlemskab af Alternativet som uforeneligt med mit indre kompas. Vi har nu en leder af Alternativet, som har fripas til at råbe ad ansatte og frivillige. En leder og en hovedbestyrelse, hvis eneste interesse har været at lægge låg på sagen. Ikke en organisation, som jeg kan støtte," skriver han.

"Jeg har mødt mange gode mennesker i min tid i Alternativet og jeg beklager, hvis denne opdatering giver anledning til frustration. Men jeg har offentligt stået på mål for Alternativet og har derfor brug for, offentligt, at trække denne støtte tilbage. Det er hemed gjort," skriver Jan Jensen.

Alternativets partistifter og tidligere leder Uffe Elbæk meddelte 16. december sidste år, at han ville træde tilbage som politisk leder af Alternativet. Efterfølgende blev Josephine Fock valgt som Uffe Elbæks efterfølger under et ekstraordinært landsmøde 1. februar.

Hun er efterfølgende blevet kritiseret for en grænseoverskridende ledelsesstil.

9. marts meddelte Uffe Elbæk og tre andre medlemmer af folketingsgruppen, Susanne Zimmer, Sikandar Siddique og Rasmus Nordqvist, at de har meldt sig ud af Alternativet, som nu kun har politisk ordfører Torsten Gejl tilbage i Folketinget.

Mdt

