Lokal søskendeduo udgiver nyt nummer om at være helt alene

De to søstre Anna og Laura Ritsmar er klar med ny single med deres band Spektaro - denne gang på dansk

Hillerød Posten - 08. maj 2020 Af Mette Dolmer Thygesen

De to søstre Laura og Anna Ritsmar fra Hillerød udgiver 7. maj den nye single 'Sindssygt Sig Selv' med deres band Spektaro.

Selvom titlen passer rigtig godt til denne coronatid, hvor alle skal holde afstand, så er det faktisk tilfældigt, at søskendeparret udkommer med nummeret netop nu, fortæller Laura Ritsmar, som er storesøster med sine 23 år mod Annas 20 år:

"Vi skrev nummeret for et par år siden, men har haft det liggende siden. Og nu passer det jo rigtig godt på den tid, vi er i netop nu - hvor man er 'sindssygt meget sig selv'. Det handler om pludselig at være helt alene, men at det egentlig er meget fedt".

På dansk for første gang Spektaro begyndte tilbage i 2013 at skrive deres første spæde toner, og de udgav deres debutalbum 'Eponym' i 2017, og de spillede koncerter rundt omkring i Danmark. Men det musikalske samarbejde mellem de to søstre har ligget stille siden midten af 2018, da de har haft travlt med andre projekter. Anna Ritsmar deltog blandt andet i dansk Melodi Grand Prix i 2018 med sangen 'Starlight', som fik en flot andenplads.

Nu er de så klar med det nye nummer, som de selv beskriver som 'legende, frit og poppet', og hvor Spektaro for første gang synger på dansk:

"Det var noget, der opstod lige pludselig. Vi har tidligere fokuseret meget på at skrive tekster på engelsk, men nu var det som om, det gav rigtig god mening at skrive dette nummer på dansk. Det har vi det rigtig fedt med. Det bliver på en måde mere ærligt, når det er på dansk - man er mere blottet og nøgen, når man synger på sit modersmål, og det er en fordel. Man pakker på en måde tingene mere ind, når det er på engelsk," siger Laura Ritsmar, som nu er flyttet til Herlev med sin kæreste, mens lillesøsteren fortsat bor i Hillerød.

Der kan dog fortsat komme engelsksprogede numre fra søskendeduoens hånd, siger hun:

"Vi vil ikke begrænse os selv, så hvis vi igen får lyst til at skrive på engelsk, så gør vi det. Det er også en ret fed tendens i tiden, at man kan mixe sprogene. Lige nu er vi dog i gang med et nyt nummer, som også bliver på dansk".

Brug for pause Spektaro har holdt pause, både fordi Anna Ritsmar har haft travlt med både sit grandprixnummer, sit solomateriale og sit band Aufori, som kom i finalen i DR's Karrierekanonen, og i den forbindelse spillede både på Spotfestival og Smuk Fest i Skanderborg. Anna Ritsmar modtog i 2018 Hillerød Kommunes Musikpris.

Laura Ritsmar har også haft gang i forskellige projekter, blandt andet har hun spillet en del teater og medvirkede senest i forestillingen 'De Asylsøgende Kvinder' på Betty Nansen teateret.

Hun er også blevet uddannet kirkesanger og går lige nu på Københavns MGK med rytmisk sang.

Men det handlede også om, at de havde brug for en pause:

"Hele processen omkring vores plade dengang var meget intensiv, og vi spillede en del koncerter efterfølgende, så vi havde brug for en pause for at kunne arbejde ordentlig videre. Samtidig tog Spektaro nok lidt for meget over som et familieprojekt. Vi glemte nok, at når man er en familie, så skal man også huske at hygge sig sammen," siger Laura Ritsmar om projektet, hvor også deres far Bo Ritsmar er involveret.

Han har produceret og mixet - og været med til at skrive - det nye nummer 'Sindssygt Sig Selv'.

Men familien har fået talt det hele godt igennem, fortæller Laura Ritsmar:

"Det føltes rigtigt at gå i gang igen nu, og vi arbejder med det på et plan, hvor vi også kan slappe mere af i det".

Fordel at være søskende De har fundet en god måde at arbejde sammen som søstre, siger Laura:

"Anna og jeg er på samme niveau, når vi arbejder sammen om musikken. Og vi snakker meget om vores følelser og om, hvordan vi har det. Det hjælper meget - og det er vigtigt, når man arbejder sammen om musik. Så jeg tror faktisk, det er en fordel at være søskende. Så kan man være mere åbne over for hinanden," siger hun.

Nu håber Spektaro, at de kan komme ud at turnere igen - så snart coronaforholdene igen tillader det. Og singler - dem kommer der flere af fra deres hånd hen over den næste tid.

'Sindssygt Sig Selv' kan høres fra 7. maj på diverse platforme som Spotify med videre.