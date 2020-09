Lokal skole får kongeligt besøg

Naturvidenskabsfestivalen på skolen rundes af med fornemt, kongeligt besøg. For på mandag 28. september besøger kronprins Frederik skolen for at opleve eksempler på, hvad eleverne har arbejdet med af forsøg og naturvidenskabelige undersøgelser gennem ugen.

"Meget glade"

"Vi er meget glade for at få lov til at vise vores naturfaglige arbejde frem for Kronprinsen. Vi sætter naturvidenskaben højt på dagsordenen her. Det gælder om at pirre elevernes naturvidenskabelige nysgerrighed, og vise dem, at naturfag ikke bare er noget nørdet, men en meget stor del af deres virkelighed," udtaler naturfags- og talentvejleder på Sophienborgskolen, Jens Krogsgaard Handest, i pressemeddelelsen.