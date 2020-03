Philip Christian Ulrich, som bor i Lille Lyngby og ses her på billedet, har redigeret bogen med historiker og ph.d. ved Forsvarsakademiet Rasmus Dahlberg. Privatfoto

Lokal redaktør bag ny præsidentbog

Med i bogen er små introduktioner til historiske hændelser og nøglepersoner af betydning for forståelsen af amerikansk politisk historie, fra slaveriets ophævelse og Benjamin Franklin til Irakkrigen og 11. september.

Han flyttede til Lille Lyngby med sin hustru for tre år siden for at kunne etablere stutteri, hvor hans hustru avler springheste.