?Det kan godt være, kirken er lukket, men det er kun det fysiske hus,? siger sognepræst Charlotte Chammon, der laver online-gudstjenester, man kan se på YouTube.

Lokal præst om online-gudstjeneste: "Det er meget mærkeligt"

Corona-epidemien har lukket kirkerne fysisk, så nu rykker de online - blandt andet i Nørre Herlev

Hillerød Posten - 04. april 2020 kl. 08:39 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Velkommen til menighederne i Nørre Herlev og i Uvelse og til alle andre, som kigger med. Vi mangler jer. Det er meget mærkeligt at holde gudstjeneste uden jer, men det er godt, at I er derude og holder gudstjeneste sammen med os," indledte sognepræst Charlotte Chammon søndagens gudstjeneste med.

For tiden kan man nemlig gå til gudstjeneste hjemmefra via blandt andet YouTube. På grund af corona-epidemien er kirkerne lukkede for offentligheden, og det har medført, at flere af dem er tilstede på nettet med hilsener, prædikener og altså også video-gudstjenester på sociale medier og hjemmesider.

"Det er meget mærkeligt at stå i kirken helt alene med et kamera. En gudstjeneste er jo et fællesskab," fortæller Charlotte Chammon, der holder online-gudstjenester sammen med sin kollega Kim Fischer Nielsen, indtil kirkerne åbner igen.

"Men jeg vil sige, at vi har fået vildt mange tilbagemeldinger på mail, Facebook og telefon. Derfor var den tålmodighed, vi stillede os op med anden gang større end den første, for vi vidste faktisk, at der var nogen, der holdt gudstjeneste sammen med os, og at folk er glade for det".

"Og hvis man laver en fejl, kan man jo tage det om. Det kan man normalt ikke," siger hun efterfulgt af en latter.

Fællesskabsfornemmelse Charlotte Chammon fortæller, at seerne siger, at de har en fornemmelse af at have et fællesskab gennem video-gudstjenesten - til trods for at de sidder hver for sig.

"Det kan godt være, kirken er lukket, men det er kun det fysiske hus. Vores fællesskab i gudstjenesten og i troen, den er der jo stadigvæk. Det er det, vi forsøger at holde fast i og bekræfte med vores små gudstjenester," siger hun videre.

Bøn og Kalaha Der er også flere, der godt kunne tænke sig, at de online gudstjenester fortsætter, selvom kirkerne lukker op igen. De synes, det er hyggeligt at kunne være til gudstjeneste sammen med katten, eller mens de spiller Kalaha, fortæller Charlotte Chammon.

"Det ville jo være fantastisk, men det tager også tid, og det ville være lige i overkanten, hvis vi skulle gøre det hver søndag. Men det er en sjov tanke, og det kan da godt være, vi kunne gøre det på nogle særlige dage".