"Jeg VIL have hotellet og hele holdet igennem den her krise," fortæller hoteldirektør Katja Slüter. Arkivfoto: Martin Warming

Lokal hoteldirektør: - Vi bløder - men vi skal nok klare det

Hotel Hillerød har oplevet en omsætningsnedgang på 95 procent de sidste par uger

Hillerød Posten - 04. april 2020 kl. 08:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der plejer at være fyldt godt op på Hotel Hillerød på Milnersvej på denne årstid.

Men der er langt mellem gæsterne i øjeblikket. Meget langt.

Lige nu burde der være fuldt booket, men natten til torsdag havde hotellet syv overnattende gæster, fortæller direktør Katja Slüter til Hillerød Posten.

"Jeg kan love dig for, at vi bløder. Og vi ved ikke, hvor længe det varer. Vi er i en branche, der er hårdt ramt," lyder det fra Katja Slüter.

Selv om det ser meget sort ud lige nu, og hotellet har oplevet en omsætningsnedgang på næsten 95 procent de sidste par uger, så skal det lokale hotel nok overleve corona-krisen, lover Katja Slüter

"Selvfølgelig klarer vi den. Ellers havde vi allerede lukket dørene. Jeg VIL have hotellet og hele holdet igennem den her krise. Jeg kan selvfølgelig ikke sige, hvad der sker i morgen, men det er det, vi arbejder benhårdt på, og jeg er sikker på, at det nok skal lykkes," siger hoteldirektøren.

Kører på vågeblus Katja Slüter har sendt over halvdelen af sine medarbejdere hjem og kører bemandingsmæssigt på det, hun kalder et nødberedskab.

"Vi holder åbent, fordi vi også er en 'funktion' i byen - forstået på den måde, at vi skal være her for dem, der har brug for at overnatte i Hillerød. Hvis vi er loyale nu og holder åbent, så vil der forhåbentlig også være en loyalitet den anden vej på et senere tidspunkt," siger hun.

Der er mange brancher, der er blevet hårdt ramt af corona-krisen, men få er så hårdt ramt som hotelbranchen, og Katja Slüter er bange for, at der kan gå lang tid, før der kommer gang i hjulene igen.

"Hotelturismen rejser sig ikke fra den ene dag til den anden, når Danmark og resten af verden åbner igen. Der er mange, der har fået et chok, og der går nok et stykke tid, før man igen for alvor tør begive sig uden for sin egen matrikel. Det bliver specielt ferieturismen, der skal arbejdes med, men til gengæld tror jeg på, at de forretningsrejsende ret hurtigt vil vende tilbage," siger hun.

Hotel Hillerød har ikke fyret nogle medarbejdere, men Katja Slüter er i fuld gang med at søge hjælp fra de økonomiske hjælpepakker, som regeringen og Folketinget er blevet enige om at lancere. Uden dem ville hotellet ikke kunne klare sig igennem krisen, siger hun.

Take away-mad Hotellets restaurant, Restaurant Krydderiet, må ikke holde åbent, men der er stadig godt gang i køkkenet. Det skyldes, at restauranten er begyndt at lave take away-mad, og det er der blevet taget rigtig godt imod, fortæller Katja Slüter.

"Opbakningen har været rørende. Der er heldigvis rigtig mange af vores stamgæster, der køber take away-mad, og jeg har talt med mange, der siger, at de jo godt vil have, at vi er der på den anden side af den her krise, og derfor støtter de os ved at købe take away-mad hos os i stedet. Jeg talte med en lokal samarbejdspartner i går, der fortalte, at han har valgt at give sin medarbejdere et påskeæg i form af take away-mad fra Krydderiet. Det er virkelig lokalt sammenhold, når det er allerbedst," siger Katja Slüter.

Hotel Hillerød har også fået stribevis af aflysninger på konfirmationsfester, der skulle have været afholdt i april og maj, fordi konfirmationerne er blevet udskudt til senere på året. Det ser heldigvis ud til, at mange af kunderne begynder at vende tilbage, efterhånden som der bliver sat nye datoer på konfirmationerne, fortæller Katja Slüter.

