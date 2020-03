Lokal forfatter udgiver ny krimi

I krimien er Sofie Engell og retsmediciner Hack Grandahl blevet kaldt til Grønland for at efterforske et mord og foretage en retsmedicinsk undersøgelse af et ungt par. Politiet har arbejdet med en teori om et udvidet selvmord. Men det viser sig snart, at der er tale om et blodigt dobbeltdrab. Da Sofie begynder at undersøge en række uopklarede sager, opdager hun et mønster på gerningsstederne. En dukke sammensat af ligdele bliver efterladt som varsel forud for drabene. Da endnu en dukke bliver fundet, venter befolkningen i Nuuk rædselsslagent på, at det næste drab bliver begået, og jagten sættes ind på en seriemorder.