Lokal bankfilial tager første skridt mod en genåbning

Siden mandag den 27. april har det igen været muligt at holde fysiske møder i Nordea. Vel at mærke når der er tale om planlagte møder med en rådgiver.

"I den seneste tid, hvor vi har hjulpet og rådgivet vores kunder telefonisk og digitalt, har mange fået øjnene op for, hvor meget de rent faktisk kan klare på den måde. Nu er det så igen muligt at aftale og holde fysiske møder med rådgiveren i filialen, og det glæder vi os meget over," siger Casper Mørk og Jan Nielsen, mens de understreger, at alle myndighedernes retningslinjer naturligvis bliver overholdt til punkt og prikke.