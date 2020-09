Peter Lennø meldt ind i byrådet i Hillerød for Dansk Folkeparti, men har nu meldt sig ind i Venstre. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Løsgænger melder sig ind i nyt parti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Løsgænger melder sig ind i nyt parti

Peter Lennø, som tidligere var medlem af Dansk Folkeparti, har nu meldt sig ind i Venstre

Hillerød Posten - 23. september 2020 kl. 10:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere på året forlod byrådsmedlem og 2. viceborgmester Peter Lennø sit parti Dansk Folkeparti for at blive løsgænger i Hillerød Byråd. Efter siden at have været løsgænger i byrådet har Peter Lennø nu valgt at melde sig ind i Venstre og fortsætte sit politiske arbejde som en del af Venstre, fortæller Venstre i en pressemeddelelse. Peter Lennø indtræder dermed i Venstres byrådsgruppe, som nu tæller 11 mandater i byrådet. ”Det har været naturligt for mig at melde mig ind i Venstre. Det har været vigtigt for mig at have en periode som løsgænger, efter jeg forlod DF, og det har været vigtigt for mig at tænke mig godt om. Jeg har arbejdet tæt sammen med Venstre i 15 år og der har altid været et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem Venstres byrådsgrupper og mig”, udtaler Peter Lennø i pressemeddelelsen.

Læs også: Viceborgmester i Hillerød melder sig ud af Dansk Folkeparti

Genopstiller til kommunalvalget Han ser meget frem til at blive en del af Venstre, udtaler han: "Jeg ved, at det er en stærk og dygtig byrådsgruppe, jeg nu bliver en del af. Jeg ved også, at Venstre gør sig umage for at arbejde som et hold. Jeg glæder mig så meget til at blive en del af et større hold, at jeg allerede nu har besluttet mig for at genopstille til kommunalvalget næste år – selvfølgelig som Venstremand,” siger Peter Lennø.

Byder velkommen Venstres gruppeformand og viceborgmester Klaus Markussen byder Peter Lennø velkommen med åbne arme: "Jeg har arbejdet tæt sammen med Peter i mange år, og jeg glæder mig over at byde Peter velkommen i Venstre. Peter har hjertet på rette sted og har, som vi har det i Venstre, et ønske om at nå konkrete politiske resultater,” udtaler han i pressemeddelelsen. Mdt