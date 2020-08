Lodsejere i nationalparken kan nu søge nyt tilskud

Lodsejere kan blandt andet søge tilskud til at rydde træer og buske og få det kørt væk. Der kan også søges tilskud til at sætte hegn op og installere drikkevandsforsyning som forberedelse til, at arealet kan afgræsses.

Afgræsning kan være med til at forhindre, at lysåbne arealer springer i skov.

"Det er meget positivt, at lodsejere i nationalparken nu kan søge tilskud til at skabe bedre vilkår for naturen på deres arealer. De danske nationalparker har længe presset på over for Miljø- og Fødevareministeriet for flere støttemuligheder til lodsejere i nationalparkerne, der gerne vil lægge jord til naturprojekter. Nu har vores fælles indsats båret frugt," siger bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland Carl Frederik Bruun i en pressemeddelelse.