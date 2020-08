Her er Lisbeth Høier Harpsøe fotograferet med Frederiksborg Slot i baggrunden efter at have gennemført sit første halvmaraton. Privatfoto

Lisbeth vil have os til at hoppe i løbeskoene og opleve Hillerød

Lisbeth Høier Harpsøe vil inspirere endnu flere hillerødborgere til at hoppe i løbesko- ene og opleve deres egen by og dens mange seværdigheder

14. august 2020

Mange af os har taget et par ekstra kilo på her under corona-krisen, hvor den - for manges vedkommende - har stået på hjemmearbejde og lidt ekstra hyggesnacks.

Men nu er der hjælp at hente, hvis du vil af med de ekstra corona-kilo.

Hillerødborgeren Lisbeth Høier Harpsøe har nemlig lavet en profil på Instagram, der hedder 'Runners Rush', der skal være med til at inspirere hillerødborgerne til at hoppe i løbeskoene.

"En af måderne at nyde byen og dens mange kulturelle og historiske indslag på er ved at tage ud i naturen - enten på løbe- eller gåture - som fører forbi seværdigheder som overdådig graffitikunst, rokkestenen, Mutter Gribs hule, Frederiksborg Slot og de mange smukke skove med deres aktive dyreliv, hvor især Store Dyrehave har en utrolig historie og smuk natur at byde på," fortæller Lisbeth Høier Harpsøe.

Vil inspirere Runners_Rush tager sine følgere med på ture i Hillerød og omegn, og Lisbeth Høier Harpsøe fortæller, at formålet med profilen er at inspirere hillerødanere til at komme ud og motionere, mens de går på opdagelse i deres egen by.

"Vi har en tendens til altid at opsøge seværdigheder alle mulige andre steder end der, hvor vi selv bor, og da Hillerød er en by, som har virkelig meget at byde på, synes jeg, at det er oplagt at udforske den i hverdagen - for eksempel ved at kombinere det med motion. På den måde får man skabt nogle små mikroeventyr i sin hverdag, samtidig med at man gør noget godt for sin krop, uden at man behøver at hive en halv dag ud af kalenderen," fortæller hun.

Man behøver slet ikke at opsøge seværdigheder alle andre steder. Vi har nemlig selv så meget at byde på i Hillerød, mener Lisbeth Høier Harpsøe. Privatfoto

Tiltrække turister Udover at inspirere borgere fra Hillerød og omegn til at opleve byens natur og historie, er det også Lisbeths mål at sætte fokus på de mange historiske seværdigheder, byen har, for at tiltrække løbeglade turister fra andre danske byer og fra nabolande som Tyskland og Sverige.

"Udover vores seværdigheder har Hillerøds forretningsliv også meget at tilbyde turisterne. De lækre specialbutikker, som turister vil elske i lige så høj grad, som vi selv gør, de charmerende gårdbutikker og de dygtige, lokale kunsthåndværkere og smykkedesignere som for eksempel Izabel Camille er også oplagte at præsentere Hillerøds turister for," siger hun.

Løbeglæden blussede på Lisbeth har selv løbet i de seneste otte år med pauser ind imellem. Hendes løbeglæde blussede for alvor op igen, da hun meldte sig ind i den lokale løbeklub HVRunners, hvor hun hurtigt fik styrket sin teknik, samtidig med at hun oplevede det særlige fællesskab, der er i klubben.

"Man kan altid begynde at løbe uanset alder størrelse eller form, og løb er en meget individuel ting, som du kan vælge enten at gøre alene eller sammen med andre. Du behøver ikke andet udstyr end et par gode løbesko, og du kan løbe hjemmefra, når det passer ind i din hverdag. Sådan løb jeg selv de første syv år af mit løberliv, og sådan løber jeg sådan set stadig. Efter jeg startede i en løbeklub, fik jeg dog øjnene op for, hvor meget sjovere det er for mig, når der en gang om ugen blev knyttet et socialt aspekt på også. Jeg har mødt en masse nye skønne mennesker, som alle er lutter store smil og godt humør til træningen. Samtidig deler vi erfaringer omkring løberuter og for en som mig, der 'kun' har boet i byen de seneste 12 år, er det med til at hjælpe med at udvide min hillerødhorisont, når turene for eksempel går til Harløse, Alsønderup, Tulstrup, Freerslev og Gadevang," fortæller Lisbeth.

Er en 'gennemsnitsløber' "Jeg er ikke en specielt hurtig løber, jeg løber ikke ultra-løb eller en masse andet vildt, som mange hverdagsløbere ikke kan relatere sig til eller være med på. Jeg er en helt almindelig gennemsnitsløber. Jeg har astma, som gør, at jeg engang i mellem er nødt til at sætte ambitionsniveauet ned, og jeg har en travl hverdag som alle andre, hvor det kan være svært at passe et fast motionsprogram ind. Derfor er løb en god motionsform for mig, og de mål, jeg sætter mig, kan alle være med på, uanset om de er nybegyndere eller garvede løbere, hvis bare de er vedholdende i deres træning. Som tidligere nævnt er løb individuelt, og det er vigtigt, at man følger sit eget tempo, så man ikke bliver demotiveret eller får skader undervejs," fortæller Lisbeth Høier Harpsøe.

Lisbeth opfordrer Hillerøds borgere til at gå på opdagelse i deres egen by og til at lægge billederne på Instagram ved at bruge hashtaggene #explorehillerød og #explorehillerod.

"På den måde kan vi sammen guide turister, der overvejer Hillerød som rejsemål, til gode oplevelser," slutter hun.

