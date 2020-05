Lions sælger frilandsgrise med velgørende formål

"I denne periode er det vigtig, at de har det godt. De har rigeligt med plads, over 100 m2 per gris, fri adgang til foder og vand og rigeligt med strøelse i deres læ-huse. De har desuden en dejlig mudderpøl, så de kan beskytte sig mod solens stråler, når den stikker, og tilmed en "skyggeplads", når der er rigtig varmt. Foderet er en kornbaseret blanding af bedste kvalitet. Det er grise, der strutter af velvære og med krølle på halen," skriver Lions i en pressemeddelelse.

Da Lions gerne vil undgå at stå tilbage med usolgte grise ved slagtning, er det vigtigt for dem at få ordrerne ind, inden de køber de små grise. Derfor er det nødvendigt, at kunderne bestiller den gris, de gerne vil have, nu og betaler depositum. Så ved Lions hvor mange grise, de skal sætte ud på marken ved start og kan være sikker på, at de ikke brænder inde med nogle.