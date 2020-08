Lindetræer bliver fældet: Må vige for ny cykelsti

"Vejen skal udvides. I østsiden af Frejasvej stod indtil i går to store småbladede lindetræer. Træerne har vokset sig ud på det nuværende fortov, og for at få plads til en trafiksikker cykelsti har det været nødvendigt at fælde træerne," skriver kommunen.

"Fældningen af træerne betyder, at der kommer et "hul" i den port, som fire træer udgør for trafik ind mod Hillerød, og en fældning har været diskuteret længe. Beslutningen har ikke været let, og der har i forbindelse med projekteringen af stierne været vurderet flere alternative muligheder for at undgå at fælde træerne. En gennemgang af træerne på den modsatte vestlige side har vist, at de er i så dårlig stand, at der inden for en kort årrække er risiko for nedfaldende grene. Derfor vil træerne på den vestlige side også blive fældet nu, så beboere og trafik i området generes mindst muligt".