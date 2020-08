Det er en gammel drøm, der nu går i opfyldelse for Lene Rømer, der overtager Kaffebar fra Marina Blichfeldt. Foto: Martin Warming

Lene har købt Kaffebar: - Det er en drøm, der går i opfyldelse

Marina Blichfeldt har solgt Kaffebar til Lene Rømer

Hillerød Posten - 19. august 2020 kl. 14:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange af os går med en drøm at åbne vores egen butik, café eller virksomhed, så vi kan få foden under eget bord og slippe for irriterende chefer, mus-samtaler og telefonkøen til helpdesk, der alligevel bare fortæller os, at vi skal genstarte skidtet.

Det er dog de færreste af os, der har modet - eller overskuddet - til at gøre noget ved det.

Men det har Lene Rømer, der har købt Kaffebar på Slotsgade 10 af Marina Blichfeldt, der har valgt at sælge den populære kaffebar, som hun åbnede med en veninde i 2014.

Det er nu ikke fordi, Lene Rømer er træt at sit nuværende job. Tværtimod.

"Jeg har et rigtigt godt og spændende job i dag, men jeg fylder snart 50, så hvis det skulle være, så skulle det være nu," fortæller Lene Rømer, der overtager Kaffebar den 1. oktober.

"Jeg gik faktisk og lurede lidt på butikken, da den stod tom, før Kaffebar åbnede. Så det er en drøm, jeg har haft i mange år, og jeg har flere gange sagt til Marina, at hun skulle sige til, hvis hun ville sælge. Og det ville hun så nu. Det er helt sikkert en drøm, der går i opfyldelse, og jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang," fortæller Lene Rømer, der betegner sig selv som stamgæst på Kaffebar, hvor hun har drukket utallige kopper kaffe i årenes løb.

"Jeg synes, at Kaffebar er et sted med rigtig meget hjertevarme og god service, og det er præcis sådan, jeg vil have, det skal være. Jeg synes, der er den helt rigtige ånd på Kaffebar, og den vil jeg efter bedste evne forsøge at føre videre," siger den nye ejer.

Marina Blichfeldt har haft Kaffebar siden 2014. Arkivfoto: Martin Warming

Ingen revolutioner Det bliver dog heldigvis ikke en opgave, hun skal løfte alene.

"Personalet følger heldigvis med. Uden dem ville jeg ikke kunne klare det. Det er jo dem, der ved, hvordan tingene fungerer på Kaffebar. Jeg har ingen planer om at gennemføre en revolution. Jeg kommer selvfølgelig med en masse ideer, men jeg har brug for nogle dygtige medarbejdere, der kan hjælpe mig med at føre dem ud i livet. Uden dem ville jeg ikke kunne klare det." siger Lene Rømer.

Selv om der altså ikke kommer til at ske de store revolutioner på Kaffebar, så vil Lene alligevel snige et par ændringer ind hist og her.

"Jeg er selvfølgelig en anden person end Marina, og jeg skal finde mit eget fodfæste og sætte mit eget præg på Kaffebar, men der vil ikke ske de store forandringer fra den ene dag til den anden. Der vil komme lidt forandringer undervejs, men det vigtigste for mig er, at Kaffebar er et rart og hyggeligt sted at komme med masser af hjertevarme og god service. Der er ingen grund til at lave om på noget, der allerede fungerer så godt," siger Lene Rømer.

Klaverfabrikken har blandt andet afholdt sine open mic-arrangementer på Kaffebar en gang om måneden, hvor lokale sangtalenter har sunget og spillet for hinanden og gæsterne på kaffebaren. Og det vil Lene Rømer meget gerne fortsætte med. Hun vil i det hele taget meget gerne være en aktiv medspiller i bylivet, fortæller hun.

"Jeg synes, det er vigtigt, at både butikker og kunder bakker op om de mange gode aktiviteter, der er i byen, og det vil jeg i hvert fald gøre mit til. Derfor vil jeg også holde længe åbent, når der er aftenåbent i byen eller arrangere en koncert, når der er kulturnat. Jeg har også en drøm om at afholde fællesspisninger en gang om ugen eller hver 14. dag, hvor vi holder lidt længere åbent end normalt. Jeg har faktisk masser af ideer - min udfordring bliver nok at begrænse mig," lyder det fra den nye Kaffebar-ejer.

