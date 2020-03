Artiklen: Lejligheder solgt for 154 millioner kroner

For blot en måneds tid siden blev det første spadestik taget til 106 lejligheder i Ullerød - og nu har melder bygherren Skanska så ud, at de har solgt første etape af boligprojektet til den norske investeringsbank Pareto Securities for 154 millioner kroner.