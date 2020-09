Late Night-arrangementet den 2. oktober er blevet aflyst på grund af corona-situationen. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Late Night aflyst: - Vi vil hellere være på den sikre side Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Late Night aflyst: - Vi vil hellere være på den sikre side

Butikkerne holder alligevel ikke længe åbent fredag den 2. oktober

Hillerød Posten - 21. september 2020 kl. 17:13 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Shopping har valgt af aflyse Late Night-arrangementet fredag den 2. oktober, hvor butikkerne skulle have holdt åbent til klokken 22.

Det skulle have været årets første Late Night, fordi de to første i april og juni blev aflyst på grund af covid-19.

Handelslivet og kunderne har længe efterspurgt og set frem til Late Night, og selv om her ikke var planlagt nogen stor festivitas, vælger Hillerød Shopping alligevel af aflyse, skriver Hillerød Shopping i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.

"Vi er kede af at måtte aflyse, men vi vil hellere være på den sikre side, og vi følger altid myndighedernes anbefalinger," siger Nanna Sofie Madsen, der marketingchef i SlotsArkaderne.

"Det er ærgerligt, at vi må aflyse, for aftenen var en væsentlig del af vores 'Shop Lokalt'-kampagne, og det er så vigtigt at handle lokalt, hvis vi vil bevare det hyggelige byliv," siger Jacob Sundberg, der er næstformand i Hillerød Cityforening.

'Sprittere' Selv om det nu alligevel ikke bliver muligt at shoppe efter den almindelige lukketid klokken 19, så er det selvfølgelig stadig muligt at handle i Hillerød Shoppings mange forretninger i både SlotsArkaderne og gågaderne i løbet af dagen.

Hillerød ByForum er i tæt dialog med Nordsjællands Politi for at sikre, at alt foregår efter reglerne, skriver de i pressemeddelelsen.

I dagens anledning vil det være muligt at møde lokale 'sprittere', som står klar i både SlotsArkaderne og gågaderne og uddeler håndsprit med et smil. De vil også give kunderne gode råd om at holde til højre eller styre i en bue uden om hinanden.

Det er De Gule Spejdere, der i dagens anledning optræder som 'sprittere', der gerne vil hjælpe Hillerød med at være et trygt sted at handle.

På grund af aflysningen af Late Night vil en planlagt udstilling i SlotsArkaderne om Hillerøds handelsliv i gamle dage blive udskudt til en anden lejlighed, og der vil heller ikke være musik i gågaderne efter klokken 19, hvilket ellers var planen.

For at bakke det lokale handelsliv op vil Styltepatruljen gå rundt i gågaderne og lave gøgl, og Hillerøds egen Drabantgarde vil også marchere i gågaderne.

relaterede artikler

Turistinformationen har slået dørene op 12. juli 2020 kl. 13:51

Cirka halvdelen af butikkerne i midtbyen er lukket 01. april 2020 kl. 13:53