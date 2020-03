Se billedserie Flere af de borgere, der modtager behandling af Sygeplejen, skal fremover behandles i klinikken i Sundhedscentret på Milnersvej. Foto: Martin Warming

Langt flere borgere skal behandles i Sygeplejeklinikken i stedet for hjemme

Sygeplejen i Hillerød vil behandle flere borgere på klinikken i stedet for i deres eget hjem. Det giver nemlig god mening for både Sygeplejen og den enkelte borger

Hillerød Posten - 12. marts 2020 kl. 20:37 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sygeplejen i Hillerød Kommune slår nu et slag for, at flere borgere i fremtiden skal behandles på Sygeplejeklinikken i Sundhedscentret på Milnersvej i stedet for i deres eget hjem.

Omkring 1.000 borgere modtager i dag en eller anden form for behandling fra Sygeplejen. Det kan være til eksempelvis sårbehandling, dosering af medicin, kontinensbehandling eller væskebehandling.

Men mange af de borgere, der i dag bliver behandlet i deres eget hjem, kan sagtens blive behandlet på Sygeplejeklinikken i stedet. Det er der nemlig flere fordele ved - både for Sygeplejen og den enkelte patient, mener Marianne Enggaard, der er visitator og planlægger i Sygeplejen i Hillerød Kommune.

"Helt grundlæggende så handler det selvfølgelig om, at vi kan bruge vores ressourcer langt bedre og mere effektivt, hvis vi ikke skal bruge lige så meget tid på at køre ud til borgerne. Så samfundsøkonomisk er det en fordel, at vi kan behandle flere borgere," siger hun.

Mere kontinuitet Men ifølge Marianne Enggaard handler det i lige så høj grad også om, at borgerne vil opleve langt mere kontinuitet i deres behandling, hvis de kommer på klinikken.

"På klinikken kan de i langt de fleste tilfælde få behandling af den eller de samme sygeplejersker, og det er i høj grad noget, borgerne efterspørger. Det handler også om tillid og relationer, og hvis man bliver behandlet af den samme sygeplejerske, behøver man heller ikke at forklare det samme gang på gang, fordi det er en ny sygeplejerske, man skal behandles af," siger Marianne Enggaard.

Flere i klinikken I dag modtager cirka 70 procent af de borgere, som Sygeplejen behandler, hjælp i deres eget hjem, mens cirka 30 procent bliver behandlet på sygeplejeklinikken på Milnersvej.

Det er en sygeplejefaglig vurdering, om en borger kan modtage behandling i sygeplejeklinikken.

"Som udgangspunkt skal man komme i klinikken, hvis man er i stand til det. Altså hvis man på den ene eller anden måde kan transportere sig selv. Vi er selvfølgelig godt klar over, at det ikke er alle, der er i stand til at komme herned af forskellige årsager, men vi er ret sikre på, at det er langt flere borgere, der kan komme her, end tilfældet er i dag," siger Marianne Enggaard.

Men kan I så ikke bare visitere flere borgere til behandling i klinikken, hvis I vurderer, at de er i stand til at komme herned?

"Det kunne vi godt, men vi vil jo godt have, at det foregår i et samspil med den enkelte borger, og vi vil for alt i verden ikke tabe nogen på gulvet, der bliver væk og ikke kommer til deres behandling. Jeg tror, at det handler om, at der skal ske en holdningsændring, og at vi skal blive bedre til at fortælle om de fordele, der er ved at blive behandlet på klinikken i stedet for i eget hjem," siger Marianne Enggaard.

Glemmer deres aftale Sygeplejens medarbejdere oplever ofte, at der ikke bliver lukket op, når de kommer ud for at behandle borgere i eget hjem.

"Det sker desværre ret tit, at der er borgere, der glemmer deres aftale med os og ikke er hjemme, når vi kommer for at behandle dem. Det betyder, at vi bliver nødt til at køre tilbage til dem på et senere tidspunkt, da de jo skal have deres behandling eller doseret deres medicin. Det bruger vi faktisk ret mange ressourcer på," siger Marianne Enggaard, der samtidig peger på en række andre fordele ved at blive behandlet i klinikken.

"Ved sårpleje har vi alle typer af forbindinger til vores rådighed og kan dermed hurtigere justere behandlingen. Ved sårpleje i hjemmet har borgeren kun et udvalg af forbindinger, som sygeplejersken har bragt med. Hvis behandlingen skal ændres, skal sygeplejersken altså tilbage til depotet og pakke de nye forbindinger, som så først kan komme ud til borgeren på det næste besøg".

Det er også lettere at foretage sterile procedurer i klinikken, ifølge Marianne Enggaard.

"Når man bliver behandlet i eget hjem, skal man være hjemme i et tidsinterval - eksempelvis mellem klokken 9 og 12 - men hvis man bliver behandlet i klinikken får man et fast tidspunkt, og der er ingen ventetid," siger hun.

En af de borgere, der fremover skal møde op i klinikken er Ann-Marie Steiness.

"Det var da rart, da de kom hjem til mig, men jeg kan jo gå og stå, og så længe jeg har min mand til at køre mig, så er det helt ok, at jeg skal komme herned i stedet," siger hun.

Ann-Marie Steiness skal have doseret sin medicin hver 14. dag, og det betyder, at hun skal tage turen ned på Sygeplejeklinikken hver anden onsdag.

"Jeg ville da foretrække, at de kom hjem til mig, men jeg ved jo også godt, at det har været lidt luksus, og jeg kan egentlig godt forstå, at jeg skal komme herned i stedet. Så det er helt ok," siger hun.

Sygeplejeklinikken har i øvrigt lige udvidet sine åbningstider. Tidligere kunne man 'kun' blive behandlet til klokken 15, men fremover holder klinikken åbent til klokken 18 på alle hverdage.

"Det betyder, at det er blevet meget nemmere for de erhvervsaktive borgere, der bliver behandlet af os, at få en tid, der passer dem bedre, så de ikke skal tage fri fra arbejde," slutter Marianne Enggaard.