Læsetips fra bibliotekaren: Syv spændende rejser med litteraturen

Læsetips for alle, der ikke kan komme ud at rejse denne sommer, men som stadig gerne vil opleve verden

Hillerød Posten - 15. juni 2020 kl. 05:23 Af Bibliotekar Julie Feldskov Henriksen, Hillerød Bibliotekerne Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som mange andre danskere i disse tider har jeg denne sommer måttet lægge mine håb og drømme om at rejse ud i verden på hylden og indstille mig på en sommer i det danske land. Men når man ikke fysisk kan tage ud i verden, hvorfor så ikke tage på en rejse med bøgerne ind i litteraturens verden?

Jeg vil anbefale syv bøger, der handler om at rejse på forskellige måder, for eksempel at vandre, blaffe eller tage på togtur. Alle disse bøger kan også lånes på eReolen som e-bøger. Er du klar til afrejse?

1800 km vandretur 'Wil', en fortælling om at fare vild og finde sig selv igen, af Cheryl Strayed

Denne bog sender mig tilbage til sidste sommer, hvor jeg selv var på min første vandretur i Skotland. Min tur var dog på ingen måde lige så lang som Cheryls, for hun vælger at gå 1800 km på 100 dage ad Stillehavsruten. På den lange vandretur gennem det amerikanske landskab følger vi Cheryls både fysiske og mentale rejse, hvor hun gennemtænker de sidste fire år af sit liv, der har været fyldt med sorg, skilsmisse, misbrug m.m. At læse denne bog med dens beskrivelser af det at være omgivet af naturen sender mig tilbage på vandreruten i Skotland. Ja, jeg får selv helt lyst til at vandre af sted ud i naturen. Det er en rørende og fantastisk historie om at rejse ud i verden og finde sig selv igen efter at have ramt bunden.

Klassiker Tolkiens 'Hobbitten'.

Personligt er det en af mine yndlingsbøger og klart en klassiker i fortællinger om at vandre ud på eventyr i verden. På dette eventyr følger vi Bilbo Sækker, der tager på eventyr sammen med troldmanden Gandalf for at hjælpe 13 dværge med at generobre et stjålent kongerige og dets skat fra dragen Smaug. Hvis du føler for at tage på en eventyrlig vandretur med 13 dværge, en troldmand og en hobbit igennem det smukt beskrevne landskab i Midgård, så er denne bog lige noget for dig.

Kvindelig blaffer 'Rejseeventyr', på stop fra Ringstedvej til verdens tag, af Dortea Birkedal

Det der med at blaffe har altid forekommet mig som en lidt underlig måde at rejse på. Men Dortea Birkedals hæsblæsende fortælling 'Rejseeventyr' giver et indblik i, ikke kun hvad det vil sige at være blaffer, men det at være kvindelig blaffer i slutningen af 1970'erne. Det er en spændende og interessant fortælling med en flyvende handling, som tager dig med på en spændende rejse igennem et koldkrigspræget Europa. Bogen findes ikke som fysisk bog, men den kan lånes digitalt på eReolen.

På eventyr i universet 'The ultimate hitchhiker's guide to the galaxy' af Douglas Adams

Den ultimative blafferserie er helt klart den fantastiske og humoristiske Hitchhiker's guide to the galaxy af Douglas Adams. I denne serie følger vi jordboen Arthur, som i sidste sekund bliver reddet af sin ven Ford (der er et rumvæsen), da Jorden bliver tilintetgjort. Herfra blaffer de og bliver samlet op af Fords halvfætter, galaktisk præsident Zaphod og af Trillian, en kvindelig jordbo på rumskibet. De tager ud på fantastiske eventyr i universet igennem hele serien. Hvorfor ikke tage på en blaffertur ud i universet sammen med Arthur og hans venner?

Filosofisk togrejse 'Hvad er et menneske?' af Svend Brinkmann

Hvad siger du til en filosofisk togrejse rundt på det europæiske kontinent? 'Hvad er et menneske?' handler om den 17-årige Andreas, der skal på dannelsesrejse sammen med sin farmor. Det bliver der dog sat en stopper for, da farmoderen får kræft og ikke længere kan tage med. Andreas må nu tage alene af sted på Interrail med computeren under armen, så han kan tale med farmoderen undervejs, og et 400 siders manuskript med titlen "Hvad er et menneske?". Tag med Andreas på togtur rundt i Europa, men også på en filosofisk rejse ind i, hvad det vil sige at være et menneske. Det har jeg da i hvert fald tænkt mig denne sommer.

Rejse-noveller 'Rejse med let bagage' af Tove Jansson

Tove Jansson, det er hende med Mumitroldene, har her skrevet en samling af 12 noveller om at rejse. Novellerne handler om at rejse både i den fysiske form, at bevæge sig fra punkt A til punkt B, men også om den mentale rejse i de forskellige hovedpersoners indre. Hver af disse noveller vil tage dig med på en rejse, hvor vi netop ser, at vi ikke altid rejser så let, som vi en gang imellem tror. Selv om den fysiske bagage måske er lettere end forventet, så er den mentale bagage muligvis tungere end først forventet. Jeg læser normalt ikke novellesamlinger, men denne bog gav mig lyst til at kaste mig ud på en anderledes rejse end dem, jeg normalt tager med litteraturen.

Turen går til 'Turen går til bøgernes verden' af Kathrine Tschemerinsky

Hvis du ikke har fået nok af de andre bøger på listen, men har brug for mere om at rejse eller om at befinde dig andre steder i verden, så kan jeg kraftigt anbefale, at du tager et kig på bogen 'Turen går til bøgernes verden'. Denne bog fungerer lige som en hvilken som helst anden rejsebog af denne type, men i stedet for at komme med forslag til gode steder at se i forskellige storbyer eller lande, kommer den med forslag til romaner, der handler om det sted, du besøger. Der er masser af inspiration at hente til dit næste eventyr ind i bøgernes verden.

God tur!