Aksel på syv år og Sille på fire år har været ude på Solrødgård-området og udforske det med deres mor Mia Mikkelsen og hendes moster Benthe. De bor tæt på genbrugsstationen, men havde ikke udforsket området før nu, hvor de trængte til at se noget nyt, hvor der ikke var fyldt med mennesker. "Begge børn syntes, det var spændende med både fugletårnflagermusehotel og spildevandsanlæg," skriver Mia.

Artiklen: Læsernes billeder: Sådan får vi tiden til at gå under corona-krisen

Hillerød Postens læsere er kommet med flere bud på, hvad man skal få tiden derhjemme til at gå med, og hvor man kan tage på udflugt

Der bliver både strikket, lagt puslespil og spillet Playstation ude i hjemmene i denne coronatid, hvor mange er hjemmefra arbejde, og børnenes skoler og dagtilbud er lukkede. Og på Facebook har Hillerød Posten spurgt til, hvad I alle sammen får tiden til at gå med - for måske har nogen af jer nogle gode tips at give videre?