Kvinde anholdt og sigtet: Stjal tøj fra stativ på gaden

Butikkens personale ringede klokken 17.20 til politiet og fortalte, at kvinden, der var i selskab med en mand, netop havde stjålet noget tøj, der hang på nogle stativer, der stod ude på gaden, og at de to personer var gået ind i en nærliggende opgang. Politiet sendte en patrulje til stedet, men de to personer befandt sig ikke længere i opgagen. Ud fra vidneforklaringer kunne betjentene dog hurtigt konstatere, at kvinden og manden var identiske med de to personer, som en anden patrulje kort forinden havde bortvist fra sammen opgave på grund af uroligheder, som politiet kalder det i døgnrapporten.