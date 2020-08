Kursus: Lær at tage frø af blomster og grøntsager

Her kan man lære om, hvilke planter og blomster, det er nemt at formere selv og hvilke, der kræver lidt mere indsigt eller arbejde at tage frø af.

"Frøsamling kan være alt fra, at man lader morgenfruerne eller salaten så sig selv i haven, til man bevidst udvælger bestemte planter, som man dyrker videre på år efter år for at bevare særlige sorter. Men for både begynderen og den øvede giver frøsamling en ekstra dimension og oplevelse til dyrkningen i haven eller altankassen. Når man tager egne frø eller bytter frø med andre, får man en langt dybere indsigt i planternes egenskaber, og man får måske mulighed for at bytte sig til sorter, som man ikke kan købe som frø i butikkerne," skriver Aftenskolernes Hus i en pressemeddelelse om kurset.