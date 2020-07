Artiklen: Kurser for tegneglade og skrivelystne børn og unge

Hillerød Bibliotek tilbyder to sommerskoler i ferien

I sommerferien kan Hillerød Bibliotek ekstraordinært slå dørene op for to sommerskoler, som en del af Hillerød Kommunes gratis ekstra sommeraktiviteter til børn og unge.

I juli udbyder biblioteket en tegneskole, hvor tegneserieskaber Tatiana Goldberg vil give undervisning i tegningens grundprincipper, idéudvikling, forskellige tegnemetoder og farvelægning inden for både klassisk tegning og tegneserier.

Det er en sjov og unik mulighed for at prøve kræfter med de forskellige aspekter inden for tegneuniverset, lover biblioteket i en pressemeddelelse.