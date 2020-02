Kunstforening planlægger tour i Skævinge

Bestyrelsen i Skævinge Kunstforening planlægger at gentage touren her i 2020, gerne igen hos disse kunstnere, men også gerne hos andre kunstnere, der kunne tænke sig at få besøg. Hvis man vil være med, skal man blive medlem af Skævinge Kunstforening og møde op på årets generalforsamling, der afholdes på Føllegård i Skævinge, Føllegårdsvej 4, 3320 Skævinge, torsdag 20. februar klokken 19.