Kulturtips i en coronatid: Når Netflix ikke er nok

Hillerød Bibliotekerne giver Hillerød Postens læsere gode tips til, hvad de skal læse, lytte til og se under coronakrisen, hvor så mange kulturtilbud er lukket ned - denne gang med Ulla Merete Stan

I denne tid, hvor vi hverken kan gå i biografen eller til koncerter eller foredrag, så må vi kaste os over alle de gode onlinetilbud, som ligger klar til os på internettet. Men hvor skal man starte?

Det har Hillerød Posten bedt Hillerød Bibliotekerne om at komme med nogle gode tips til - både gode læse-, lytte- og streamingoplevelser, og de tips vil vi bringe her i Hillerød Posten og på hip.dk den næste tid.

Denne gang er det Ulla Merete Stangerup, som er litteraturformidler på Hillerød Bibliotekerne, som guider os til gode streamingoplevelser.

"Lad det være sagt med det samme. Jeg elsker mine kommercielle streamingtjenester meget højt, men engang imellem har jeg brug for noget andet. Eller sagt på en anden måde; jeg kan ikke spise flødeboller hele tiden. Nogle gange har jeg desperat brug for rugbrød - eller måske stenbiderrogn. Heldigvis er der muligheder på det store dejlige internet, der kan forsyne en med lige det, man har lyst til nu. Jeg har tre favoritsites, jeg besøger, når behovet melder sig," skriver hun og kommer med følgende tips:

Det Kongelige Bibliotek

Det ene sted er Det Kongelige Biblioteks mediekanal. Her kan man finde optagelser af afholdte arrangementer på Den Sorte Diamant. Det er arrangementer om bl.a. litteratur, politik og kunst. Nogle af mine favoritter er Pierre Lemaitre i samtale med Tore Leifer, Åsne Seierstad i samtale med Carsten Jensen og faktisk også Lars Løkke og Emanuel Macron.

Louisiana Channel

Det andet sted er Louisiana Channel. Også her handler det om litteratur, performance og kunst. Her er det ikke (kun) optagede liveevents men også dokumentarer om de forskellige emner. Det gør det lidt mere levende, men nok ikke mindre nørdet. En af mine favoritter her er Rike Scheffler i serien Poetry as a Performance.

Det sidste sted er ikke specielt hemmeligt. Det TED.com, hvor videnskabfolk inden for et hvert felt fortæller kort og klart om deres forskning. Selvom sitet og konceptet er velkendt, bliver der ved med at komme nye foredrag om nye og gamle emner. Lige nu har de fremhævet deres videoer om Corona og vira generelt, men alt det andet er der heldigvis også. Fx Karen Lloyd, der for fortæller om mikrober dybt nede i jorden, der kan æde sten og mineraler og omdanne dem til andre sten. Tjek hende ud her: https://www.ted.com/talks/karen_lloyd_the_mysterious_microbes_living_deep_inside_the_earth_and_how_they_could_help_humanity#t-826183

For mig handler det om nørdet fordybelse, om at lytte og tænke efter. Men også om at høre og se noget, jeg ikke kan gætte slutningen på, som fortæller mig ting, jeg ikke nødvendigvis vidste på forhånd - bortset fra når jeg genser bestemte videoer, naturligvis.