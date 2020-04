Bibliotekets 'filmnørder' Jacob Refstrup Hansen og Per Gether Lauritzen anbefaler film, man kan se gratis derhjemme via Filmstriben.

Kulturtips i en coronatid: 'Film i Stemningen' hjemme i stuen

Hillerød Bibliotekerne giver Hillerød Postens læsere gode tips til, hvad de skal læse, lytte til og se under coronakrisen, hvor så mange kulturtilbud er lukket ned

I denne tid, hvor vi hverken kan gå i biografen, til koncerter eller til foredrag, så må vi kaste os over alle de gode onlinetilbud, som ligger klar til os på internettet. Men hvor skal man starte?

Det har Hillerød Posten bedt Hillerød Bibliotekerne om at komme med nogle gode tips til - både gode læse-, lytte- og streamingoplevelser, og de tips vil vi bringe her i Hillerød Posten og på hip.dk den næste tid.

Denne gang er det bibliotekets to, ifølge eget udsagn, 'filmnørder' Jacob Refstrup Hansen og Per Gether Lauritzens, som anbefaler film fra Filmstriben. På Filmstriben kan man, når man er låner på Hillerød Bibliotekerne, se to film per uge/seks per måned helt gratis.

Per & Jacob, som står for bibliotekets filmfællesskab "Film i Stemningen", har nogle ideer til film, vi kan nyde hjemme i sofaen via Filmstriben, når nu vi ikke kan mødes og se filmene sammen. I denne omgang vil de fokusere på biografiske spillefilm og dokumentarer.

Ex Libris - The New York Public Library

Vi er nok en smule farvede i form af vores arbejdsplads, men ikke desto mindre vil vi gerne se den prisvindende dokumenter om New Yorks folkebiblioteker. Hvilken betydning har biblioteket for et samfund, og hvordan fungerer det i det amerikanske samfund?

The Go-Go boys

I en helt anden boldgade har vi dokumentaren om det israelske filmselskab, Cannon Films, der producerede over 300 film i (meget) varierende kvalitet fra 1967 til 1994. De står f.eks. bag film som "American Ninja" og den moderne klassiker "Bloodsport". Det er en vild historie om et ligeså vildt filmselskab!

Paula og Colette

To film der fortæller livshistorien om forfatter/skuespiller/journalist, Sidonie-Gabrielle Colette, og billedkunstneren Paula Modersohn-Becker. Vi har tidligere vist biografiske film om kunstnere til "Film i Stemningen", og her har vi to interessante film, som har været på radaren i et stykke tid.

Meeting Gorbachev

En dokumentar om den interessante statsleder Michail Gorbatjev i samtale med den legendariske filmskaber Werner Herzog.

Jacques - en mand af havet

Vi elsker historier om passionerede mennesker, og her passer filmen om Jacques Cousteaus godt ind. Vi glæder os til at dykke ned i den berømte havforskers liv.

Rigtig god fornøjelse.