Dragen Hilbert anbefaler blandt andet bøgerne om Bubbi, den talende hund.

Kulturtips i en coronatid: Boganbefalinger fra Hilbert

Hillerød Bibliotekerne giver Hillerød Postens læsere gode tips til, hvad de skal læse, lytte til og se under coronakrisen, hvor så mange kulturtilbud er lukket ned - denne gang er det dragen Hilbert der anbefaler

Hillerød Posten - 13. april 2020 kl. 05:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne tid, hvor vi hverken kan gå i biografen eller til koncerter eller foredrag, så må vi kaste os over alle de gode onlinetilbud, som ligger klar til os på internettet. Men hvor skal man starte? Det har Hillerød Posten bedt Hillerød Bibliotekerne om at komme med nogle gode tips til - både gode læse-, lytte- og streamingoplevelser, og de tips vil vi bringe her i Hillerød Posten og på hip.dk den næste tid.

Denne gang anbefaler bibliotekets læseglade drage Hilbert, der pt. er isoleret i bibliotekets kælder, bøger fra Buggi. Buggi er et helt nyt læsekompas, som hjælper børn med at finde de bøger, de gerne vil læse.

Buggi er et værktøj, der kan hjælpe de 8-12 årige med at finde gode bøger, de har lyst til at læse. Ved hjælp af emojis, der beskriver bøgernes emner og stemninger, får børnene hjælp til at finde de bøger, der handler om lige præcis det, der interesserer dem, og i en sværhedsgrad, der passer til dem.

Pt. ligger der ca. 500 af de bedste børnebøger udvalgt af fagspecialister fra landets skoler og folkebiblioteker, og der vil komme flere til. En stor del af bøgerne kan lånes via e-Reolen GO enten som e-bøger eller lydbøger.

Hilbert har prøvet Buggi og kommer her med et par bud på gode læseoplevelser til de 8-12-årige. Hilbert har en forkærlighed for bøger, der handler om dyr, og synes, det er vidunderligt at forsvinde ind i en god historie, både de alvorlige og de sjove.

'Kaskelotternes Sang' af Bent Haller

Den første bog, Hilbert har valgt, er 'Kaskelotternes sang'. Bent Hallers smukke og barske historie om hvalungen Tangøje og livet i det store hav, da han bliver væk fra sin flok. Det er en spændende og medrivende historie om kampen for at overleve, men også om forurening af havet, som gør det svært for hvalerne at leve.

'Bubbi - Den talende hund' af Morten Münster

Den anden bog, Hilbert har valgt, er 'Bubbi - Den talende hund' af Morten Münster, en af Danmarks største Youtubere. Han har sammen med forfatter Merlin P. Mann skrevet en sjov historie om Bubbi, der er en helt almindelig hund, indtil den dag, hvor en gal videnskabsmand udsætter ham for et eksperiment. Nu kan Bubbi pludselig tale - men er det egentlig sagen, når man bor hos en fyr, der helst bare vil have, at alt er normalt? Der er indtil videre tre bind i Bubbi-serien og ifølge Hilbert er der grinegaranti for hele familien.

Du kan prøve Buggi her: www.buggi.dk. God fornøjelse!