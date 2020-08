Kulturnatten er aflyst: - Jeg gider ikke gå og tude over det

Se billedserie Der kommer ingen kulturnat 2020, oplyser de frivillige bag arrangementet nu. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

De frivillige bag Hillerød Kulturnat har nu aflyst årets events på grund af coronarestriktionerne. De håber, programmet kan overføres til 2021

Hillerød Posten - 18. august 2020 Af Mette Dolmer Thygesen

De frivillige bag årets kulturnat i Hillerød kaster nu håndklædet i ringen.

Alle aktører har nu fået besked om, at Kulturnat 2020, som skulle have fundet sted fredag 18. september, er aflyst på grund af coronarestriktionerne.

"Det er ærgerligt, og det er synd for de mange kultursultne mennesker. Men der er ikke noget at gøre ved det," siger Lise Bendix fra den frivillige styregruppe bag kulturnatten.

Kede af det Styregruppen tog beslutningen, efter at smittetallet i Danmark steg, og forsamlingsloftet ikke blev hævet, som det ellers var planlagt.

"Det er klart, vi er meget kede af, at det har været nødvendigt at lukke det hele ned. Vi havde håbet på, at bare en del af arrangementerne kunne gennemføres, så folk endelig kunne komme ud og få nogle kulturoplevelser, for det synes jeg, vi trænger til," siger hun.

Ovenpå beslutningen meldte politiet ud, at kulturnatten er at betragte som ét stort event, og da der plejer at deltage flere tusind mennesker, kunne det ikke lade sig gøre at gennemføre det.

"Vi er kede af det, men det er trods alt nok det rigtige valg, vi har truffet. Der var jo en risiko for, at der kunne komme en masse smittede efterfølgende, hvis vi gennemførte," siger hun.

Overføre programmet Alle aktører og sponsorer fik derfor i sidste uge besked om, at kulturnatten er aflyst.

"Nu lukker og slukker vi hele molevitten, og så satser vi på, at vi har et program, som kan overføres til 2021, og at alle kan og vil være med der. For det hele ligger så stort set klart til, at vi kan arbejde videre med det næste år," siger Lise Bendix.

Styregruppen kan nu holde ferie, som hun siger - og bruge lidt tid på at komme med gode ideer til næste års program:

"Vi havde mange nye og gode ting på programmet, som vi havde glædet os til at præsentere. Men sådan skulle det altså ikke være, og det gider jeg ikke gå og tude over. Nu glæder vi os til næste år, og så kan vi fylde lidt ekstra på, hvis der er noget, vi synes, er ekstra interessant," siger hun.

Ingen campingplads Hillerød Camping havde i foråret meldt ud, at campingpladsen i år ikke blev en del af kulturnatten.

"Jeg synes, det er godt at stoppe, mens legen er god. De sidste tre år har været meget, meget pressede. Det har taget overhånd, og jeg har set mig selv være tæt på at brænde ud," sagde Annette Quist, forpagter på campingpladsen til Frederiksborg Amts Avis i april.

Hun havde forinden været en del af kulturnatten i 12 år.