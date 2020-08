Kulturministeriets corona-pulje støtter gårdkoncerter

"Efter sådan en mærkelig sommer er det blevet meget tydeligt, at mange i Danmark elsker og savner livemusik. Hillerød huser så mange skønne koncertrammer, og vi glæder os til at fylde B-hageriets særdeles hyggelige gård med koncerterne. Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange vil bakke op om koncerterne," skriver de i en pressemeddelelse.

"Vi vil gerne forkæle vores gæster, så de føler sig særligt velkomne på vores cafe. Det er lige det gårdkoncerterne skal - forkæle vores gæster. Vi sørger for, at koncerterne kan afholdes efter alle corona-restriktionerne. Vi sørger for, at der er mulighed for at bestille noget lækkert at spise og drikke, god afstand og masser af håndsprit," fortæller Thomas Brixen fra B-Hageriet.