Kulturministeren åbner ny udstilling på Frederiksborg Slot

"Museet er meget glad for at have fået mulighed for at låne de nye historiemalerier. Vi udstiller dem i vores afdeling for den nyere Danmarkshistorie, hvor de kommer til at indgå i en spændende dialog med de malerier af begivenheder og personer fra perioden, der allerede findes på museet", udtaler hun i pressemeddelelsen.