Kulturlivet overvejer nye streamingtilbud

Kulturtilbud overvejer, hvordan vi kan få fælles kulturoplevelser hver for sig, også i Hillerød

Hillerød Posten - 02. april 2020 kl. 07:13 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen har gjort det umuligt for os at komme ud og opleve koncerter på spillestederne og film i biografsæderne - men mange får i stedet deres kulturoplevelser hjemme på computeren og fjernsynsskærmen. Og disse onlinetilbud er noget, som kulturaktørerne bør overveje at fokuser mere på i fremtiden, mener kulturudvalgsformand Rikke Macholm (SF) i Hillerød Kommune.

"Kultur er noget af det, der bringer folk sammen og giver fællesskab. Derfor er det svært at undvære. Vi bør tænke over, hvordan vi fortsat kan være fælles om kultur - men hver for sig," siger hun.

Rikke Macholm roser blandt andre Hillerød bibliotekerne for alle de kulturtilbud, de præsenterer via deres hjemmeside. Man kan både læse ebøger, se film, få hjælp til opgaveskrivning og komme på en virtuel rundvisning i bibliotekets nuværende kunstudstilling.

"Det er nogle rigtig fine initiativer, synes jeg. Og jeg har snakket med forvaltningen om, at det vil være fint, hvis andre kulturinstitutioner kunne følge efter med nogle tilbud, som vi alle kan samles om. Det kunne for eksempel være nogle unge musikere, som kan spille coronakoncerter og sende dem live, eller det kan være initiativer som DR's morgensang. Vi skal bruge vores fantasi til at finde på aktiviteter, så vi kan sidde hver for sig, men opleve det sammen," siger hun.

Koncerter hjemmefra Et af de kulturtilbud, som er kommet i knibe på grund af coronakrisen, er foreningen Frederiksborg Musik & Teater, som arrangerer blandt andet symfoniorkester- jazz- og operakoncerter og teaterforestillinger. Og her har de nogle overvejelser omkring, hvordan man stadig kan tilbyde publikum kulturoplevelser online -

"Vi skal overveje mulighederne for streaming til det publikum, som måske ikke kan eller tør komme til koncerter eller teater. Det er i vetr fald en idé, vi tager med os i overvejelserne, for noget tyder på, at det her kan ske igen," siger formand Claus Levinsen til Hillerød Posten.

For det er måske ikke sidste gang, at samfundet lukker ned på grund af epidemier.

"Det kunne være smart, at man inden for kultursektoren overvejer tiltag, så man kan se for eksempel live streaming fra Støberihallen. Vi kan se med for eksempel Berliner Philharmonikerne, at her kan man kbe abonnement og se koncerterne i fjernsynet. Det kunne være, man kunne tænke en smart måde ind, så vi kan gøre noget lignende i vores lokale tilbud. Det skulle i så fald ske med noget smart udstyr, som gjorde, at man ukompliceret kunne sidde og følge med på sin mobil eller i sit tv hjemmefra".

Ingen artcinema Biograferne har også lukket ned for publikum, men flere har etableret en onlinebiograf, hvor man kan leje film og se dem hjemmefra. Det er dog ikke et tiltag, som er på vej i Hillerøds lokale artcinema Café Slotsbio, fortæller formand Holger Toxværd:

"Det er enormt dyrt at sætte op - og besværligt. Jeg tror faktisk heller ikke, der er et stort nok publikum i Hillerød til det i forhold til, hvor meget det ville koste at etablere," siger han.

Holger Toxværd henviser til, at man blandt andet kan streame filmene fra Copenhagen Docs online.

"Og vi kommer til at køre nogle af dokumentarfilmene til efteråret, når alt det her corona er overstået," siger han og ærgrer sig over, at biografen nu ikke kan vise de film, de havde klar på programmet:

"Vi er irriterede og ærgerlige over det. For vi havde en masse gode ungarske, franske og italienske film, som vi ikke kan vise".

Café Slotsbio økonomi er ikke i krise på grund af lukningen, understreger han dog:

"Vi har jo den fordel, at det er frivillige, som driver biografen. Så vi har ingen lønudgifter og skal ikke ud at fyre nogen. Så det eneste er vores husleje, men vores økonomi hænger rimelig godt sammen," siger han.

Abonnenter Hos Frederiksborg Musik & Teater er de mest bekymrede for de omkring 180, som normalt tegner abonnement:

"Vores 180 abonnenter er vores økonomiske grundlag for forestillingerne og koncerterne, så hvis vi af den ene eller anden grund ikke opnår samme grundlag i næste sæson, så har vi da et problem. Alle kontrakter er underskrevet, og dermed har vi en del økonomi i spil som udgift," forklarer Claus Levinsen, som især håber, at foreningen kan gennemføre deres årlige releasearrangement i maj, hvor de giver de fremmødte smagsprøver på den kommende sæsons program.

"Fidusen er, at folk skal få appetit på den kommende sæson, og hvis det arrangement falder til jorden, er det ikke så godt".

Han håber, at deres publikum stadig il have appetit på kulturelle oplevelser, efter coronakrisen er overstået.

"Vores publikum til de klassiske koncerter har en høj gennemsnitsalder, og vi ved jo endnu ikke, hvordan de reagerer i forhold til næste sæson. Det kan være, det her har sat sig som en angst i dem for at være sammen med andre i tæt pakkede lokaler. Eller det kan være det modsatte - at de siger, at nu vil de holde fast i deres gode interesser, og at de higer efter at opleve noget. Så jeg er spændt på, hvilken vej det går," siger Claus Levinsen.

Kommunestøtte Udvalgsformand Rikke Macholm håber, at kommunen kan hjælpe, hvis nogle kulturinstitutioner i kommunen kommer i knibe efter coronaen.

"Hvis nogen kommer i problemer, må de melde ind til os, hvad problemerne er, og så må vi snakke om, hvilke støttemuligheder vi har. Vi har blandt andet nogle puljemidler, som er frie. Og måske skal vi overveje at ændre på kriterierne for at søge for eksempel eventpuljen. Det vil vi tage op politisk. Her og nu er det vigtigt, at vi holder hånden under vores kulturtilbud," siger hun.

