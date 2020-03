Byrådet frigjorde på mødet onsdag millioner til Skævinges kommende kulturhus - men der mangler stadig at blive rejst 3,8 millioner kroner.

Kulturhusbyggeri ramt af konkurs

Byrådet har afsat 26 millioner kroner til nyt kultur- og idrætshus i Skævinge - men det er ikke sikkert, det er nok til at undgå besparelser på projektet

Hillerød Posten - 28. marts 2020 kl. 06:18 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet godkendte onsdag aften at frigøre de 26 millioner kroner, som er afsat til at bygge Skævinges nye kultur-, idræts- og fritidshus.

"Det her er en rigtig positiv sag. Dette projekt er et godt eksempel på, når frivillighed lykkes," sagde Venstres Hanne Kirkegaard, som er formand for Idræt- og Sundhedsudvalget.

Det er dog også nogle tidsler, som byrådet skulle forholde sig til, i buketten. Den entreprenør, som kommunen havde valgt til at udføre opgaven, Bent Nygaard Sørensen, gik konkurs i januar i år.

"Vi har haft en del udfordringer undervejs - det er ingen hemmelighed. Senest er vi ramt ind i, at entreprenøren, vi havde valgt til projektet, er gået konkurs, og det giver nok en yderligere forsinkelse, selvom projektet har været længe undervejs," sagde Hanne Kirkegaard, som dog glædede sig over, at Lokale- og Anlægsfonden støtter projektet med syv millioner kroner.

"Det er en rigtig god ting".

Forvaltningen arbejder nu på, at det nuværende samarbejde med Christensen & Co. Arkitekter udvides til en totalrådgiverkontrakt, så projektet kan gennemføres med mindst mulig forsinkelse.

Kan blomstre Også Louise Colding fra Socialdemokratiet glædede sig over, at Skævinges Kultur-, Idræts- og Fritidshus rykker et skridt nærmere:

"Det er et hus, hvor både kulturen og foreningslivet kan blomstre sammen med idrætten. Tanken er, at det bliver et fællesskab, som er styrket på tværs af interesser. Vores håb er, at huset kan være med til at styrke den fantastisk frivillighedsånd, der er i Skævinge," sagde hun.

En anden udfordring er nu, at projektet står til en pris på i alt lidt over 40 millioner kroner. Byrådet har afsat lige under 30 millioner kroner, og derudover er der altså kommet de syv millioner ind fra Lokale- og Anlægsfonden. Dermed mangler der stadig nogle millioner til at få det fulde projekt finansieret. Både forvaltningen og de frivillige foreninger i Skævinge arbejder på at få finansieret de resterende midler hos andre fonde.

Hvis det ikke lykkes, skal budgettet beskæres både med 3,8 millioner kroner, og samtidig bliver tilskuddet fra Lokale- og Anlægsfonden nedjusteret med 650.000 kroner.

Hvis de resterende millioner kroner ikke findes, skal der spares på projektet - og første del af besparelsen skal findes ved at undlade landskabsprojektet ud over de nære udearealer for tre millioner kroner - og ved at justere budgettet for de nære udearealer med 800.000 kroner med mere.