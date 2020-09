Bibliotekerne blev skånet for besparelser i år, men kan til gengæld hæve deres gebyrer på for sent afleveret materiale. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kulturbudget: Nu stiger biblioteksbøderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturbudget: Nu stiger biblioteksbøderne

Kulturformand glæder sig over budget, hvor biblioteket blev skånet - men fik lov at sætte bøderne op

Hillerød Posten - 25. september 2020 kl. 11:15 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Der er god grund til at glæde sig over årets budgetforlig, når det gælder kulturlivet i Hillerød.

Læs også: Der blev flere penge til idrætten i årets budget

Det mener SF's Rikke Macholm, som også er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

"Det har været afgørende vigtigt, at vi ikke skulle spare voldsomt på kulturlivet," sagde hun, da budgetforliget blev præsenteret for pressen forleden på rådhuset.

Musikskolen skånet Kulturformanden glædede sig over, at der blev fundet en million årligt, så teatertruppen Mastodonterne kan blive i kommunen, og de fire millioner kroner til anlæg af Street-Labs kommende lokaler. Samtidig var det godt, at Hillerød Musikskole ikke skulle finde besparelser igen i år, sagde hun:

"Det er vigtigt, at musikskolen kan fortsætte sine aktiviteter ude på folkeskolerne med projektet 'Alle børn har en stemme'. Her stifter børn bekendtskab med musik og med at synge. Samtidig er der en efteruddannelse i gang af musiklærerne ude på folkeskolerne. Det er vigtigt, at musikskolen ikke kun tager sig af instrumental undervisning, men også kommer ud på alle skoler," sagde hun.

Politikerne fandt dog ikke penge til et ønske om fripladser på musikskolen eller mulighed for takstnedsættelse.

Højere biblioteksbøder På biblioteksområdet har der igennem flere år været sparet, men i år besluttede politikerne at afvise både en mulig rammebesparelse, en besparelse på den årlige litteraturfestival 'Ordet er Løs' og på bibliotekernes åbningstider.

Til gengæld kan biblioteket nu indkræve højere bøder.

"For bibliotekets vedkommende kan vi fastholde økonomien til den daglige drift. De har ellers været udsat for årlige besparelser, så det er dejligt, vi ikke behøver spare der i år. Vi har valgt, at de kan sætte gebyrerne op og dermed bidrage til økonomien i kommunen, og det er der nok mange af os, som vil bidrage til," sagde Rikke Macholm.

Forslaget om højere bøder er kommet fra biblioteket, som forklarer, at Hillerød Bibliotekernes gebyrer er blandt regionens laveste. I 2019 udgjorde bibliotekets gebyrindtægter 382.000 kroner, men med en forhøjelse kan der måske komme 130.000 mere i kassen, vurderer biblioteket.

Det kan ske ved, at bøder ved for sen aflevering stiger fra 10 til 20 kroner for voksne og fra nul til fem kroner for børn, lyder det i forslaget. Niveauet vil stadig ligge lavere eller på niveau med taksterne i de omkringliggende kommuner, skriver biblioteket.

På kulturområdet var der dog hverken penge til et ønske om at støtte Klaverfabrikkens øvelokaler med 92.000 kroner årligt eller til en lokalrådspulje på 50.000 kroner årligt til at understøtte en udbredelse af bredbånd.

Toiletrengøring Der blev sat 55.000 kroner årligt af til rengøring af toiletterne i Grønnegadecentret. Det har frivillige tidligere taget sig af, men centret har haft så svært ved at finde nogen til jobbet, at de har måttet betale for et eksternt rengøringsfirma.

Politikerne fandt til gengæld ikke penge til at dække et øget behov for rengøring for 300.000 kroner årligt i Kulturaksen, som består af blandt andet biblioteket, frivilligcentret, Klaverfabrikken og Musikskolen.

Portalen frivilligjob.dk fortsætter, hvilket politikerne satte 25.000 kroner af til årligt. Det skal sikre, at foreninger kan tiltrække frivillig arbejdskraft.

Til gengæld bliver der sparet på blandt andet forsamlingshuse, kulturpulje og §18-støtte til frivilligt socialt arbejde.

Kommunen kan også spare 35.000 kroner årligt på lederlønninger på kulturområdet, hvor der har været nyansættelser med lavere anciennitet.

Der blev heller ikke fundet penge til at forbedre stueetagen på Annaborg, hvor Hillerød Kunstforening holder sine udstillinger.