Kulturaktører kan søge om corona-støtte

Aktørerne kan derfor, senest 8. september, søge penge fra puljerne både til de normale tiltag og arrangementer, men også til at dække coronatab. Det kan for eksempel være til at dække udgifter til et kunstnerhonorar, hvis et arrangement blev aflyst som følge af Covid19, eller til planlagte aktiviteter, som foreninger ikke kunne gennemføre - og dermed ikke generere de nødvendige midler til foreningen.