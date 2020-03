Artiklen: Kulsviergruppen aflyser for første gang i 36 år

Kulsviergruppen aflyser for første gang i 36 år

"Vi har heller aldrig været udsat for en så smittefarlig trussel," lyder det fra en af klubbens ledere

Kulsvierklubben, som er en ældreklub i Alsønderup, har aldrig prøvet at aflyse et programlagt møde de 36 år, som klubben har eksisteret.

"Men vi har heller aldrig været udsat for en så smittefarlig trussel i klubbens historie," udtaler en af klubbens ledere, Flemming Lynge Nielsen, som har været med fra opstarten af Kulsvierklubben, i en pressemeddelelse.

Foreløbig har Kulsvierklubben måtte meddele deres medlemmer, at torsdag 19. marts var aflyst, men nu aflyser de så også møderne torsdag 2. april og torsdag 16. april.

"Så længe kravet er, at man maximalt må være 10 personer sammen, må vi aflyse alle planlagte arrangementer. Senere må vi se, hvad regeringen anbefaler. Vi er jo, som en ældreklub særlig opmærksomme på, at alderen er en negativ faktor i Coronavirus epidemien," udtaler han og lover, at Kulsvierklubben vender tilbage: