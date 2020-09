Kristendemokraterne har trukket sig fra valgforbund

De lokale partiformænd i Konservative og Nye Borgerlige udtrykte i sidste uge stor glæde i en pressemeddelelse, da det kom frem, at Kristendemokraterne havde besluttet at gå med i deres blå valgforbund.

Det var Kristendemokraternes tidligere kommunal- og folketingskandidat Martin Rask Olsen fra Hillerød, som havde indgået aftalen, men det viser sig nu, at Martin Rask Olsen ikke havde mandat til at indgå aftalen.

"Storkredsbestyrelsen er i gang med at finde ud, hvor vi kan stille kandidater op til både kommunal- og regionrådsvalg, og det arbejder vi med nu. Vi har ikke lavet nogen beslutninger om valgforbund endnu. Så Martin Rask Olsen er gået enegang, og det er sket bagom alle. Det er ikke valgforbundet, der er noget galt med, men mandatet til at indgå det," siger hun.

"Når vi træffer aftaler om valgforbund, er det noget, som valglisten og kommunebestyrelsen beslutter. Så jeg har talt med de to lokalformænd og orienteret dem om, at Martin Rask Olsen er gået enegang uden nogen aftale med nogen medlemsvalgte bestyrelser," siger hun.

Kristendemokraterne afviser ikke, at de på et tidspunkt vil indgå i valgforbundet, siger hun:

"Det har ikke noget med deres partier at gøre, og det er ikke udelukket, at vi vil indgå valgforbund med dem, men det er der nogle foreninger, der arbejder med at beslutte efter vedtægterne, og vi er ikke kommet dertil endnu. Vi har haft travlt med at samle vælgererklæringer, og det er vi færdige med nu. Så nu bliver der plads til at arbejde med kommunal- og regionsrådsvalg hele vejen rundt i landet. Vi har holdt møder om, hvordan vi gør i de enkelte kommuner, men dette valgforbund er indgået af Martin Rask Olsen uden for resten af partiorganisationen," siger hun.