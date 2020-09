Kristendemokraterne indgår i valgforbund med Nye Borgerlige og Konservative, oplyser Martin Rask Olsen fra partiet. Arkivfoto Foto: Mette Dolmer Thygesen

Kristendemokraterne går med i valgforbund med Konservative og Nye Borgerlige

Endnu et parti går med i blåt valgforbund

Hillerød Posten - 03. september 2020 kl. 11:24 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu et parti har tilsluttet sig valgforbundet mellem Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige i Hillerød, nemlig Kristendemokraterne.

K og NB glæder sig over, at Kristendemokraterne indgår i samarbejdet, skriver de i en pressemeddelelse:

"Det er glædeligt at oplyse, Kristendemokraterne har valgt at indgå i samarbejde med Det Konservative Folkeparti (Konservative) og Nye Borgerlige for at sikre de mindre blå partier et godt kommunalvalg og minimere stemmespild," skriver de.

Konservative og Nye Borgerlige har udsendt invitationer til alle kommunens blå partier, og siden har der været en god dialog med Kristendemokraterne, oplyser de:

"Dialogen er nu omsat til handling, og Konservative, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne er gået sammen for at sikre partierne et godt kommende kommunalvalg".

Flere med De håber nu, at flere vil tilslutte sig:

"Planen er ikke at standse her. Vi arbejder fortsat på at få flere partier med i det blå valgforbund. Det er det rigtige for vores vælgere og vil sikre os det bedste tænkelige udgangspunkt for vores politik i det kommende byråd," skriver de tre vælgerforeningsformænd Brian Nedergaard (K), Morten Bille (NB) og Martin Rask Olsen (Kristendemokraterne i Hillerød) i pressemeddelelsen.

Venstres lokalformand Jakob Truelsen har over for Hillerød Posten meldt ud, at Venstre er glade for invitationen til at indgå i et valgforbund og nu vil overveje det. Partiet ønsker dog mere skrevet ned omkring det politiske samarbejde og valget af kommende borgmesterkandidat i valgforbundet.

