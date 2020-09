Partierne har aftalt at tale pænt om hinanden, siger Martin Rask Olsen fra Kristendemokraterne. Arkivfoto Foto: Mette Dolmer Thygesen

Kristendemokraterne: - Vi er enige om at tale pænt om hinanden

Kristendemokraterne går med i valgforbund med Konservative og Nye Borgerlige. "Vi har lavet en aftale, hvor vi er enige om at behandle hinanden pænt," siger lokalformand. Liberal Alliance

Læs også: Uenighed i Kristendemokraterne om valgforbund

Det glæder Kristendemokraternes lokalformand Martin Rask Olsen, som tidligere har stillet op for partiet til både kommunal- og folketingsvalg, at partiet nu har tilsluttet sig valgforbundet mellem Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige i Hillerød.

"Vi har lavet en aftale, hvor vi er enige om at behandle hinanden pænt og tale pænt om hinanden. Vi kan selvfølgelig stadig komme med saglig kritik af hinanden, men vi skal ikke tale ned om hinanden," siger han.

Flere med Han håber, at valgforbundet stadig er i sin spæde start, så flere partier vil komme med:

"Mit ønske er, at vi samler alle de blå partier i et valgforbund - det håber og tror jeg, at vi kan. Jeg ser det i hvert fald som starten på et samarbejde, og hvor det ender, vil fremtiden vise," siger Martin Rask Olsen, der bor i Hillerød.

Venstres lokalformand Jakob Truelsen har over for Hillerød Posten udtalt, at Venstre vil overveje tilbuddet, men at partiet gerne ser, at der indgår politik i aftalen, og at valgforbundet melder ud, hvem de ser som borgmesterkandidat.

Det er også tidligere set i Hillerød, at et parti samarbejder med den anden fløj end dem, partiet er i valgforbund med. Det skete, da Dorte Meldgaard fra Konservative fik borgmesterposten ved at indgå aftale med byrådets røde partier, også selvom Konservative var i valgforbund med blandt andre Venstre. Venstre mente, at Konservative brød med valgforbundet og snød Venstre for borgmesterposten, men Konservative mente, at de havde forsøgt at forhandle med den blå blok uden held.

Men ifølge Martin Rask Olsen behøver et valgforbund ikke melde noget ud om hverken politik eller borgmesterkandidat så tidligt i processen, siger han:

"Det ville være tosset at melde politik og kandidat ud i starten af et samarbejde, som endnu ikke har fundet sin endelige form endnu. For Kristendemokraterne i Hillerød Kommune vil det være mest realistisk og mest fornuftigt at pege på Klaus Markussen (Venstre, red.) som borgmesterkandidat, men der er ikke noget, der er givet på forhånd".

Der kommer kandidater Martin Rask Olsen har endnu ikke afgjort endeligt, om han selv bliver at finde på stemmelisterne.

"Men jeg lover, at jeg enten stiller op eller finder nogle kandidater, der stiller op. Min drøm er, at vi stiller med tre-fire kandidater i Hillerød, hvor jeg ikke selv er i blandt. Men jeg vil hjælpe dem med at komme i mål," siger Martin Rask Olsen, som tidligere også har været storkredsformand for Kristendemokraterne i Nordsjælland, men nu har givet posten videre.

"Der er sparket rigtig meget arbejde i gang i området, og det er dejligt ikek at være en enmandshær," siger han - men vil dog ikke spå om valgresultaterne til kommunalvalget i november næste år:

"Ved sidste kommunalvalg havde vi et mandat i valgforbundet med Liberal Alliance lige indtil sidste valgsted i St. Lyngby, hvor vi tabte det hele på gulvet. Så vi var ubeskriveligt tæt på at komme ind. Så denne gang skal vi i gang med en massiv markedsføringskampagne i St. Lyngby," siger han med et grin.

Standser ikke her Konservative og Nye Borgerlige glæder sig over, at Kristendemokraterne går med i valgforbundet "for at sikre de mindre blå partier et godt kommunalvalg og minimere stemmespild," skriver de i en pressemeddelelse.

De håber nu, at flere partier vil tilslutte sig:

"Planen er ikke at standse her. Vi arbejder fortsat på at få flere partier med i det blå valgforbund. Det er det rigtige for vores vælgere og vil sikre os det bedste tænkelige udgangspunkt for vores politik i det kommende byråd," skriver de tre vælgerforeningsformænd Brian Nedergaard (K), Morten Bille (NB) og Martin Rask Olsen (Kristendemokraterne i Hillerød) i pressemeddelelsen.

Liberal Alliance overvejer I Liberal Alliances lokalafdeling i Hillerød har de endnu ikke taget stilling til hvilken valgforbundskonstellation, de går med i, oplyser Ulrik Mathorne, som er lokalformand for Liberal Alliance i Hillerød.

"Vi ser i udgangspunktet positivt på ethvert valgforbund, som vil arbejde for et mere borgerligt Hillerød, sådan at der ikke spildes blå stemmer," skriver han i en mail til Hillerød Posten.

"Den socialistiske og socialdemokratiske vanetænkning med, at bedre kommunal service udelukkende kan opnås med flere offentlige penge, skal brydes. Derfor er vores ambition at søge det valgforbund, som vil arbejde for at bringe nye tanker ind i den måde, Hillerød udmønter kommunal service på. Endvidere er det vigtig for Liberal Alliance, at valgforbundet stiller med nogle politiske sigtelinjer," skriver han.

Hillerød Posten har forsøgt at træffe Dansk Folkeparti for at høre, om de vil gå med i valgforbundet, men har ikke modtaget svar.

